El reinicio de ‘Scrubs’ trae de vuelta a Judy Reyes como Carla

Judy Reyes está listo para repetir el papel de Carla espinosa en el «Matorrales«Reiniciar actualmente actualmente en ABC, Variedad ha aprendido.

Ella se une anteriormente anunció Miembros del reparto que regresan Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke. Reyes aparecerá en un papel de estrella invitada recurrente como Carla.

El papel expande la relación de Reyes con ABC, ya que también aparece actualmente en el drama de procedimiento de la emisora ​​»alto potencial». Sus otros créditos televisivos recientes incluyen «Dr. Death», «The Horror of Dolores Roach», «Better Things» y «Claws».

Ella es representada por Buchwald, ATA Management y Franklin, Weinrib, Rudell y Vassallo.

La logline oficial para los nuevos «Scrubs» establece: «JD (Braff) y Turk (Faison) Scrub juntos por primera vez en un largo tiempo, la medicina ha cambiado, los pasantes han cambiado, pero su bromance ha resistido la prueba del tiempo. Los personajes nuevos y antiguos navegan por las aguas del corazón sagrado con la risa, el corazón y algunas sorpresas en el camino».

Los compañeros de «Scrubs» Tim Hobert y Aseem Batra servirán como productores ejecutivos y showrunners en el renacimiento de la serie, con Bill Lawrence Ejecutivo produciendo a través de Doozer junto con Jeff Ingold y Liza Katzer. Braff, Faison y Chalke también son productores ejecutivos además de protagonistas. 20th Television es el estudio. Lawrence sigue bajo su acuerdo general en Warner Bros. Television, con ese estudio escondiendo espacio para que Lawrence trabaje con sus antiguos socios de estudio en «Scrubs».

El nuevo «Scrubs» fue el primero se informa que está en el desarrollo temprano En diciembre de 2024, mientras el regreso de Braff se informó por primera vez en mayo. El programa originalmente se emitió en NBC durante sus primeras siete temporadas entre 2001 y 2008, seguido de dos temporadas en ABC de 2009-2010. La comedia de una sola cámara tuvo lugar en el Hospital Sacred Heart y siguió a los pasantes, médicos, enfermeras y el conserje a través de su vida cotidiana en el hospital. Junto con Braff, Faison, Chalke y Reyes, el elenco incluyó a Ken Jenkins, John C. McGinley y Neil Flynn.