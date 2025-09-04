El reinicio de ‘Scrubs’ trae de vuelta a John C. McGinley como el Dr. Cox

John C. McGinley es el último miembro original del elenco en unirse al «Matorrales«Reinicio actualmente en proceso en abecedario, Variedad ha aprendido.

McGinley repetirá el papel del Dr. Perry Cox en la próxima nueva iteración de la querida comedia en un papel de estrella invitada recurrente. Es el último miembro del elenco de la serie original en unirse al programa, Junto a Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalkey el Recientemente anunciada Judy Reyes. El nuevo «Scrubs» se informó por primera vez en el desarrollo temprano en diciembre de 2024, mientras que el regreso de Braff se informó por primera vez en mayo. ABC eligió la serie en la serie en julio.

Esto marca la quinta colaboración entre McGinley y el creador original de «Scrubs» Bill Lawrence. Además de sus nueve temporadas en «Scrubs», McGinley también protagonizó la comedia TBS de Lawrence y Greg Malins «Floor Floor» y prestó su voz a un episodio de la serie animada «Clone High», creada por Lawrence, Phil Lord y Chris Miller. McGinley también aparecerá en Lawrence y Matt Tarses ‘ La próxima serie de comedia de HBO protagonizada por Steve Carell.

McGinley también es conocido por sus papeles en películas como «Pelotón», «Wall Street», «Office Space», «The Rock» y «Point Break». Es representado por Uta y Yorn Levine Barnes.

La logline oficial para los nuevos «Scrubs» establece: «JD (Braff) y Turk (Faison) Scrub juntos por primera vez en un largo tiempo, la medicina ha cambiado, los pasantes han cambiado, pero su bromance ha resistido la prueba del tiempo. Los personajes nuevos y antiguos navegan por las aguas del corazón sagrado con la risa, el corazón y algunas sorpresas en el camino».

Los compañeros de «Scrubs» Tim Hobert y Aseem Batra servirán como productores ejecutivos y showrunners en el renacimiento de la serie, con Bill Lawrence Ejecutivo produciendo a través de Doozer junto con Jeff Ingold y Liza Katzer. Braff, Faison y Chalke también son productores ejecutivos además de protagonistas. 20th Television es el estudio. Lawrence sigue bajo su acuerdo general en Warner Bros. Television, con ese estudio escondiendo espacio para que Lawrence trabaje con sus antiguos socios de estudio en «Scrubs».