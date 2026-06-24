El reinicio de ‘Ladies of London’ en pausa en Bravo

La cadena ha puesto en pausa “Ladies of London: The New Reign”, que se estrenó en marzo en Bravo. “En pausa” es un término artístico de Bravo, ya que la cadena rara vez cancela programas para siempre. “Ladies of London: The New Reign” es un buen ejemplo de esa filosofía, ya que la “Ladies of London” original, una “Real Housewives of London” de facto, sin ser parte oficial de esa franquicia, duró tres temporadas desde 2014 hasta 2017, antes de que Bravo anunciara en mayo de 2025 que reiniciaría la serie con un nuevo elenco.

Sin embargo, que “Ladies of London: The New Reign” fuera retirada después de una sola temporada en el actual ambiente televisivo de alta presión no augura nada bueno para sus perspectivas futuras. En el upfront de NBCUniversal en mayo, los expertos de Bravo notaron que “Ladies of London” estaba notoriamente ausente de la lista de series renovadas de la cadena. Ahora que el programa está oficialmente en pausa, es seguro especular que, si bien los creadores de contenido de Bravo aceptaron plenamente el programa y su elenco, “Ladies of London” no logró captar a una audiencia más amplia.

Pero qué elenco era. Lady Emma Thynn, Martha Lady Sitwell, Mark-Francis Vandelli, Lottie Kane, Missè Beqiri, Kimi Murdoch, Myka Meier y Margo Stilley, la mayoría de los cuales se conocían desde hacía años, deleitaron a los espectadores durante una temporada de 10 episodios. Kevin Fallon de The Daily Beast lo llamó «el mejor programa nuevo de Bravo en años». Incluso el New York Times entró en acción, con un perfil de la excéntrica Sitwell (los encantos de su urraca, Hécate, son imposibles de resistir). El hecho de que “Ladies of London: The New Reign” presentara a Vandelli, un hombre gay, entre su elenco de damas, también abrió nuevos caminos.

En una extraña planificación, Hayu, el servicio de streaming británico propiedad de NBCUniversal, lanzó “The Real Housewives of London” el otoño pasado como una franquicia completamente nueva, original del streamer. Ni Bravo ni el servicio de transmisión Peacock han vuelto a emitir “The Real Housewives of London” en una segunda ventana, pero eso ciertamente tendría sentido ahora. En VariedadEn la reseña de la temporada 1, Scott Bryan escribió que el programa es «demasiado y agradablemente estúpido» y declaró que es «¡Camp camp camp!». Ya ha sido renovada para una segunda temporada en Hayu. (La miembro del reparto Juliet Angus, una expatriada e influyente estadounidense, estuvo en la serie original de “Ladies of London”).

“Ladies of London: The New Reign” fue producida por BBC Studios. Ryan O’Dowd, Krystal Whitney, Craig Turner, Bill Fritz y Kathleen French son productores ejecutivos.