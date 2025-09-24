El reinicio de ‘Cliffhanger’ adquirido por Row K Entertainment

Row K Entertainment ha adquirido los derechos de distribución de los Estados Unidos a «Cliffhanger«Una reinvención del clásico de 1993 dirigido por Jaume Collet-Serra. Esta última versión de las estrellas de thriller de acción en vivo Pierce Brosnan y Lily James.

La adquisición marca el tercer acuerdo de Row K Entertainment de TIFF desde su lanzamiento en agosto. Sus otras adquisiciones incluyen «Dead Man’s Wire» de Gus Van Sant protagonizada por Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Cary Elwes, Myha’la, Colman Domingo y Al Pacino; y «Charlie Harper» de Tom Dean y Mac Eldridge protagonizado por Nick Robinson y Emilia Jones.

«Cliffhanger» está actualmente en postproducción y está programado para un lanzamiento teatral amplio en 2026.

La película se centra en el experimentado montañero, Ray Cooper (Brosnan), quien opera un chalet de lujo en los Dolomitas con su hija, Sydney. Según la descripción de la película, la historia se lleva a cabo «durante un viaje de fin de semana con un hijo multimillonario, donde son atacados por una pandilla de secuestradores. La hija de Ray, Naomi (James), todavía atormentada por un accidente de escalada pasado, testigos del ataque y escape. Para salvar a su familia, debe enfrentar sus miedos y luchar por la supervivencia».

«Cliffhanger» fue escrito por Ana Lily Amirpour, Sascha Penn, Mark Bianculli y Melanie Toast. Los productores incluyen a Lars Sylvest de Thank You Pictures, Joe Neurauter de Supernix, Thorsten Schumacher de Rocket Science y Neal Moritz y Toby Jaffe.

La adquisición fue negociada en nombre de los cineastas por CAA Media Finance, que representa los derechos domésticos. Rocket Science está manejando las ventas internacionales.

Miércoles 24 de septiembre

CBN Films y Fathom Entertainment para lanzar «Oráculos de Dios» en los cines

CBN Films y Fathom Entertainment han presentado el lanzamiento teatral de «Oracles of God: The Story of the New Testament», los del 2, 3 y 5 de noviembre.

El documental explorará cómo las cartas y los Evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos, preservados y transmitidos como el libro más influyente de la historia. Con entrevistas, recreaciones históricas y evidencia arqueológica, la película explorará la identidad del Nuevo Testamento y cuando lo escribieron.

«Los asuntos de fe, incluida la narración inspiradora y los documentales, han sido durante mucho tiempo una parte clave de la amplia gama de ofertas de contenido especializado de Fathom para los cines. Con» Oráculos de Dios «, estamos muy contentos de asociarnos con CBN Films y traer esta atractiva película bíblica a audiencias en toda la nación», dijo Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment.

Los boletos son disponible a través del sitio web de Fathom Entertainment.

Lunes 22 de septiembre

El Instituto de Cine de California nombra a Rose Kuo como director artístico

El California Film Institute (Cafilm) ha nombrado a Rose Kuo como director artístico, un puesto de liderazgo recientemente creado a principios de este año para guiar la visión artística de la organización.

En este papel, Kuo supervisará la dirección artística y curatorial de los programas de Cafilm, como el Mill Valley Film Festival, Doclands Documentary Film Festival, el Smith Rafael Film Center en San Rafael, el Cinema Sequoia en Mill Valley e Iniciativas de Educación Cafilm.

«Rose trae una notable combinación de experiencia internacional, visión artística y compromiso profundo con las artes cinematográficas», dijo Mark Fishkin, fundador y director ejecutivo de Cafilm. «Su liderazgo asegurará que Cafilm continúe defendiendo voces independientes, involucrando al público e inspire a la próxima generación de cineastas».

Anteriormente, Kuo se desempeñó como director ejecutivo de la Cine Society of Lincoln Center y del Festival de Cine de Nueva York. Antes de unirse a Cafilm, Kuo ocupó el cargo de director artístico en AFI Fest.

Además de su experiencia en artes cinematográficas, Kuo fundó Festworks, una organización de consultoría cinematográfica, donde anteriormente asesoró a los principales estudios sobre estrategias globales de festivales, colaborando con grupos de artes de cine sin fines de lucro y participación de la audiencia.