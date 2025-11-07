El regreso épico lleva a Persib a la cima

Malasia, VIVA – Club de Indonesia persib Bandung ocupa el primer lugar en la clasificación del Grupo G de la Liga de Campeones AFC (LCA dos) 2025/2026 tras vencer Selangor FC en el cuarto partido.

Lea también: Más popular: Persib sorprende a Malasia, Erick Thohir se muestra reacio a dimitir como presidente del PSSI



Persib Bandung logró vencer al Selangor FC por 3-2 en el cuarto partido de la ACL II en el estadio MBPJ de Petaling Jaya, Malasia, el jueves por la tarde hora local, según los registros de la AFC.

En este partido, la victoria de Persib Bandung llegó gracias a los goles de Andrew Jung y Adam Alis (2), después de que anteriormente el Selangor FC se adelantara con un gol en propia meta de Chrigor Moraes y Patricio Matricardi.

Lea también: Bojan Hodak dijo después de que Persib destruyera Selangor frente a sus propios seguidores.



Gracias a esta victoria, Persib Bandung ocupa el primer lugar en la clasificación del Grupo G de la ACL II con 10 puntos en cuatro partidos, un punto por delante del segundo lugar.



Adam Alis, jugador de Persib Bandung

Lea también: Persib sorprende a Malasia, espectacular remontada en casa en Selangor a pesar de estar detrás de 2 goles



Persib Bandung solo necesita cuatro puntos de los dos partidos restantes para asegurarse la clasificación para los octavos de final de la ACL II con el estatus de ganador del grupo sin pensar en otros resultados de otros equipos.

Por otro lado, la derrota significa que las posibilidades del Selangor FC de clasificarse para la siguiente ronda se han esfumado porque ahora se encuentra en el cuarto lugar sin sumar puntos después de cuatro partidos disputados.

Mientras tanto, la segunda posición en la clasificación del Grupo G ACL II la ocupa el Bangkok United después de vencer al Lion City Sailors por 2-1 en el estadio Bishan de Singapur, el jueves por la noche.

El Bangkok United ganó este partido gracias a los goles de Muhsen Al-Ghassani y Luka Adzic, mientras que el Lion City Sailors acortó distancias gracias a Lennart Thy.

Este resultado coloca al Bangkok United en el segundo lugar en la clasificación del Grupo G de la ACL II con nueve puntos en cuatro partidos, mientras que el Lion City Sailors está en el tercer lugar con cuatro puntos.

3emen grupos de Lellal.