El regreso de Jimmy Kimmel rompe su récord de YouTube con 17.7 millones de visitas

El regreso de «Jimmy Kimmel Live» a abecedario El martes fue un momento importante en la historia, como se promocionó el programa con un supercorte de cascos de noticias que declaró su importancia, y Kimmel tiene los números para demostrarlo.

Su monólogo de 28 minutos ha llegado 17.7 millones de visitas en YouTube en 22 horas, lo que lo convierte en su monólogo más visto en la plataforma. (En ABC, el episodio fue El número 3 de Kimmel de todos los tiempos.) Anteriormente, el monólogo superior en YouTube era Su recuerdo 2020 de Kobe Bryant con poco menos de la misma cantidad, seguido de su anuncio de 2017 del nacimiento y la enfermedad cardíaca de su hijo con 14.7 millones de visitas.

Es presumible que muchos de los espectadores de YouTube de Kimmel vinieron de regiones que no tenían acceso a la transmisión en sus estaciones locales de ABC. Nexstar y Sinclair, que poseen aproximadamente una cuarta parte de las estaciones ABC del país combinadas, Decidió continuar pasando por adelantado «Jimmy Kimmel En vivo ”a pesar de que Disney restablece la serie.

Cabe señalar que el monólogo del martes no es el video más visto en la página «Jimmy Kimmel Live» en general; Actualmente hay alrededor de 100 entrevistas, bits de comedia y otros videos en la página del programa con recuentos de vistas más altas, alcanzando su punto máximo con 80 millones de visitas sobre un juego jugado por el elenco de «Avengers».

Aún así, dado que el video solo ha estado en línea durante un día, y es probable que siga siendo un tema de discurso nacional durante algún tiempo, el video continuará acumulando la audiencia y ciertamente ha superado los monólogos recientes por un factor grande. Por ejemplo, El monólogo del 16 de septiembre Eso llevó a la suspensión de Kimmel alcanzó un altura de 4,4 millones de visitas, mientras que sus monólogos en las semanas previas al asesinato de Charlie Kirk oscilaron entre 1,8 millones y 3.9 millones de visitas, totales que presumiblemente han aumentado significativamente durante la semana pasada, amidió la mayor atención en Kimmel.