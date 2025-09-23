El regreso de Jimmy Kimmel, billonario innecesario

Kamala Harris Comenzó su carrera en la vida pública como fiscal. Pero, hasta el día de hoy, no está dispuesta a ubicarse a la vista de un verdadero interrogador.

El lunes por la noche, antes del lanzamiento del 23 de septiembre de su campaña de memorias «107 días», Harris se sentó con Rachel Maddow en MSNBC. La entrevista fue, por su diseño, simpatía en Goody. Maddow, un veterano de televisión, comenzó de manera poco desconcertante al declarar «estoy un poco nervioso por esta entrevista, porque es un gran problema». Ella le dijo al ex vicepresidente y candidato presidencial, al establecer un softbol temprano: «Te has convertido en el santo patrón de» Te lo dije «». Y ella respondió cuando Harris mencionó nostálgicamente la línea de campaña de 2024 «Sé su tipo». (Harris, como otros demócratas prominentes, incluidos Michelle Obama y Joe Biden, evitó usar el nombre de Trump).

No es que Harris merezca ser fileteado, especialmente en un clima político donde Harris, fuera de su cargo, tiene relativamente poca influencia real, y aquellos que tienen poder están reestructurando nuestra sociedad en todos los niveles, todos los días. Pero … «Sé que su tipo» no funcionó. Hay razones más allá de Harris de que Harris perdió las elecciones de 2024, pero una entrevista que parecía decidida a evitarlos dejó una perspectiva potencial sobre la mesa.

Maddow y Harris parecían tener una relación genuina, y en momentos, el Harris que parecía justo más allá del velo en 2024, riéndose duro, cómodo en su piel, rueda libre, se atravesó. Uno sentido por el tema de la entrevista de Maddow: cualquiera que haya escrito y publicado un ensayo personal quizás pueda relacionarse con la incomodidad de Harris al recordar las cosas que había puesto en la página sobre varios políticos democráticos. Se encargó de tener en cuenta, varias veces, que el gobernador de California Gavin Newsom, a quien Harris escribe, según los informes porque Es gay, es porque un hombre gay y una mujer de color juntos habrían sido demasiado para presentar a la nación tan rápidamente.

Pero permitir tanto tiempo para que Harris intente desenredar lo que dice su libro fue una experiencia de visualización frustrante para alguien fuera del grupo demográfico central de MSNBC. Todo el asunto de Harris, hasta este punto, ha sido una cierta incógnabilidad, una tendencia que Maddow a veces podría, con su enfoque amable para Harris, alentar. Durante su campaña presidencial acortada, por ejemplo, Harris hizo relativamente poca prensa y tendió a hacerlo tarde y solo en entornos completamente familiares. (También luchó incluso dentro de ellos: una aparición en «The View» en la que no podía nombrar una diferencia entre su estilo de gobierno y se podría argumentar que Joe Biden había sido la muerte de su campaña).

Como director de una campaña presidencial, Harris generalmente evitó las oportunidades de hablar en su propio nombre en un entorno que la campaña no controlaba. Si bien es evidente que Maddow era literalmente libre de escribir sus propias preguntas, lo estaba haciendo para una audiencia predispuesta a querer ver a Harris obtener una victoria. El resultado, para cualquier espectador curioso interesado en ver cómo estaba Harris, podría oscurecerse tanto como reveló.

A veces, de hecho, parecía que Maddow estaba empujando a Harris hacia esa posible victoria. Aunque ser vicepresidente de Biden, informar sobre «107 días» indica, fue arduo en muchos sentidos, puede haber sido más fácil que ser la cara de la campaña de una manera: Harris no estaba obligado a hablar por sí misma. Del mismo modo, en esta entrevista, se sentía mucho más cómoda actuando en oposición directa (como cuando denunció las políticas de la administración Trump e instó a los multimillonarios «sin feck» a oponerse a él) o aprovechar la sabiduría generalmente aprobada (aplaudiendo el retorno de Jimmy Kimmel a ABC como resultado del «poder de la gente») que ella estaba a la vista de una visión de la política de Harrisesque, un camino hacia adelante. Harris, la candidata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Harris, dijo que apoyó a la candidata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista demócrata, dijo que apoya a cualquier nominada demócrata para un cargo, y continuó diciendo que más de la atención de la nación debería estar en otras candidatas, en otras ciudades.

Mamdani y Harris son políticos diferentes, de diferentes generaciones, con enfoques de medios muy diferentes. ¡Y solo uno de ellos ha sido vicepresidente! Pero, al menos para un espectador que vive en el mercado de medios de Nueva York, es difícil no contrastar su enfoque con los medios de comunicación con los de ella. Harris, aparte de la apertura en la que le suplicó a los multimillonarios que cambiaran su comportamiento, parecía en esta entrevista que estaba en gran medida interesada en interpretar los éxitos. (Que le dijo a Maddow que realmente no está centrada en la cuestión de si se postulara o no para presidente en 2028 parecía sincera y honesta: Harris no está presentando como si quisiera pasar por eso Gauntlet nuevamente.) Mamdani, y otros como él, usan focos como estos para mirar hacia adelante. «107 días» suena como un libro fascinante, y no puedo esperar para leerlo. Pero la entrevista de Harris, su sustancia y el lugar inquietante que eligió por un deseo continuo de reducir su exposición, me ha hecho sospechar que no lo leeré como un libro sobre los eventos actuales. Parece ser un libro sobre la historia.