El regreso de Isaiah Hodgins llega en el momento perfecto para los gigantes

Isaiah Hodgins se hizo un nombre después de ser elegido por el Gigantes de Nueva York sobre exenciones durante la temporada 2022. Después de ser dejado ir por el billetes de búfalosu familiaridad con la ofensiva de Brian Daboll le permitió comenzar a trabajar y contribuir de inmediato.

En 2025, la misma historia está en proceso de repetirse, con Hodgins liderando al equipo en recepción durante su primer juego en Nueva York contra los Empacadores de Green Bay. Hodgins está de regreso en el momento justo para los Gigantes, cuyo espacio de recepción parece reducirse cada semana.

Hodgins aporta estabilidad a la ofensiva de los gigantes

Contra los Packers, Isaiah Hodgins atrapó cinco pases para 57 yardas. Ninguno de ellos fue llamativo, en el campo donde Hodgins pasó rápidamente a la secundaria de Green Bay. Pero, a decir verdad, Nueva York no necesita eso en este momento. Lo que necesitan es estabilidad en una época de cambios.

Brian Daboll fue despedido la semana pasada y Mike Kafka asumió el cargo de entrenador en jefe interino. Tim Kelly ocupó el puesto de Kafka como coordinador ofensivo. Jaxson Dart se ha estado recuperando de una conmoción cerebral, que vio a Jameis Winston hacer su primera apertura de temporada como mariscal de campo.

Cuando Jaxson Dart regresa, que podría tan pronto como el domingo, querrá tener una manta de seguridad a la que arrojarse. Hodgins cumple perfectamente ese papel para los Gigantes. Sabe cómo encontrar los espacios abiertos en la cobertura de zona, abrirse cuando la jugada falla y completar recepciones para mover las cadenas en un tercer intento crucial.

Tal como lo hizo en 2022, Hodgins ya conocía el sistema de los Gigantes. Sabía adónde ir, qué hacer y dónde Winston necesitaba que estuviera. Esto hace que los fanáticos de los Gigantes se pregunten por qué esta medida no se tomó antes, pero tiempos desesperados exigen medidas desesperadas.

La delgada sala de recepción de los Giants obtuvo una adición confiable

Además del ajuste esquemático que Hodgins proporciona a los Giants, Nueva York lo necesitaba como personal adecuado, con el espacio para receptores abiertos aparentemente cada vez más reducido cada semana.

Malik Nabers ha estado en la lista de reservas lesionados desde desgarrando su ligamento cruzado anterior contra los Chargers, pero Darius Slayton ha estado lidiando con una lesión en el tendón de la corva que lo ha mantenido fuera de los juegos. múltiple veces esta temporada. Jalin Hyatt es extremadamente poco confiable, a menudo deja caer pases y la semana pasada se detuvo en una ruta que resultó en una intercepción en la zona de anotación.

receptores de profundidad, incluido Beaux Collins, Bryce Ford-Wheaton y Da’Quan Felton están en la reserva de lesionados, mientras que Gunner Olzewski, quien tomó el lugar de Slayton, ha sido principalmente un regresador de patadas y despejes para Big Blue. Wan’Dale Robinson ha sido confiable en el puesto, pero se ha visto obligado a asumir tareas de recepción externa esta temporada debido a las lesiones de Nabers y Slayton.

Inserte a Isaiah Hodgins y, de repente, los Gigantes tendrán un dúo útil en la posición. Tyrone Tracy Jr. fue segundo en el equipo con 51 yardas en recepción la semana pasada, mientras que Theo Johnson y Wan’Dale Robinson tuvieron cada uno 36 yardas por aire. Mientras tanto, Lil’Jordan Humphrey estaba escogido Denver lo recuperó después de que los Gigantes dudaron en promoverlo a la lista activa.

Hodgins apareció en ocho juegos en 2022, atrapando 33 pases para 351 yardas y cuatro touchdowns para ayudar a los Giants a regresar a la postemporada por primera vez desde 2016. ganado un lugar en la historia de los Gigantes al atrapar 9 de 11 objetivos para 108 yardas y un touchdown contra el vikingos en la ronda de comodines para darle a Nueva York su primera victoria en postemporada desde la temporada del Super Bowl de 2011.

Aunque los playoffs están prácticamente fuera de juego pregunta Para los Giants de este año, tener a Hodgins de regreso en el equipo podría proporcionar la estabilidad que necesita la sala de recepción. Nueva York haría bien en retenerlo esta vez, ya que Hodgins parece encajar perfectamente en la ofensiva de los Giants una vez más.