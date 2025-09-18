El regreso de Irán, Ai y Bradley

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para el estreno de la temporada 4 de «El espectáculo de la mañana. «

«The Morning Show» ha vuelto, y con ella viene una red completamente nueva de escándalos y crisis.

Titulado «My Roman Empire», el estreno de la temporada 4 comienza con Alex (Jennifer Aniston), Stella (Greta Lee) y el nuevo jefe de deportes de UBN Ben (William Jackson Harper) presentando al personal «TMS» sobre cómo la red utilizará la IA en su cobertura olímpica para traducir los informes de Alex a los cuotos en cuestión. Varios miembros del personal, como era de esperar, se erizan ante el anuncio, y expresan sus temores de que pierdan sus trabajos por IA, señalando que ya han perdido más de la mitad de su equipo por despidos posteriores a la fusión después de que UBA y NBN se convirtieron en una compañía. Pero Alex promete que AI no reemplazará a ninguno de ellos, y Stella dice que los despidos han terminado. El personal no parece creerlo.

Más tarde, Alex va a grabar una entrevista con Roya Nazeri (Ava Lalezarzadeh), quien competirá por el equipo de esgrima iraní en los Juegos Olímpicos. Pero antes de que comiencen a rodar, su padre, Arsham (Alain Washnevsky), pasa a Alex una nota que dice: «Queremos desertar». Entonces, una vez que están en cámara, Alex hace una pregunta política que sabe que hará que los manejadores del gobierno iraní de Roya detengan la entrevista. Mientras los manejadores discuten con Ben, Alex toma a Roya a un lado para asegurarse de que ella también quiera desertar. Cuando ella confirma, Alex envía mensajes de texto a su conductor personal y envía a Roya para que lo encuentre en el SUV a través del elevador de carga, luego desencadena una alarma de incendio. En medio del caos, ella encuentra a Arsham y lo envía por el ascensor también. Los manejadores comienzan a correr en busca de Roya y Arsham y se ponen al día en la calle, pero Arsham logra luchar contra ellos mientras agarran la puerta del auto. Los manejadores entran en su propio automóvil y chocan intencionalmente con el SUV, pero Roya y Arsham escapan con éxito.

Alex, Ben, Stella, MIA (Karen Pittman) y el nuevo presidente de la Junta de UBN, Celine (Marion Cotillard) tienen una reunión poco después, durante la cual Stella advierte a Alex por ayudar a la deserción, y revela que no es Roya que el gobierno iraní se preocupa por: es Arsham, que trabaja para el programa nuclear de Iran, que se rinde el riesgo de que el riesgo de negocios por UBN, a medida que prometen el comité de Olympic. de los juegos. «Si perdemos los Juegos Olímpicos, perdemos la red», dice Celine. Stella ordena al equipo que no hable con nadie sobre lo que sucede, y le dice a MIA que reasigne las entrevistas de preparación de los Juegos Olímpicos de Alex a Chris (Nicole Beharie). Cuando Mia dice que Chris ya está demasiado ocupado, Stella le dice que la quite de «The Morning Show» temporalmente.

¿Y quién mejor para completar que Bradley Jackson (Reese Witherspoon)? Después de entregarse al FBI por encubrir la participación de su hermano Hal (Joe Tippett) en la insurrección del 6 de enero, Bradley dejó la red para enseñar periodismo universitario en Virginia Occidental. El FBI acordó no procesarla o publicitar sus propios crímenes a cambio de información que les proporcionó sobre Paul Marks (Jon Hamm), por lo que la historia pública es que dejó la red únicamente por lo que hizo su hermano. Nadie sabe la verdad además de Alex, Paul, Hal y Cory (Billy Crudup), ni siquiera y Stella y Mia. Entonces la invitan de regreso, para disgusto de Alex.

Erin Simkin

Al principio, Bradley rechaza la oferta, pero luego recibe una propina anónima que las personas y los animales están siendo asesinados por una crisis ambiental que la red cubrió. Ella decide tomar el trabajo para poder volver a Nueva York para investigar. Ella y Alex se enteran de inmediato a su regreso a su regreso, y Alex llamó a Bradley por regresar sin decir la verdad sobre su participación del 6 de enero, y Bradley replicando sobre cómo Alex nunca informó públicamente sobre los crímenes de Paul.

Variedad habló con el director y productor ejecutivo de «The Morning Show» Mimi lidera sobre los desordenados dilemas morales del personal de «The Morning Show».

Este espectáculo siempre está arrancado de los titulares, y los titulares se mueven muy rápido en estos días. ¿Cuáles fueron los problemas más apremiantes en su mente cuando usted y los otros productores ejecutivos comenzaron a pensar en la temporada 4?

Esta es la temporada de poder. Esta es la vista desde el acantilado de vidrio. Son todas estas mujeres con poder, y cuando una empresa está al borde de la falla, ¿pueden las mujeres hacerlo mejor? ¿Pueden dirigir una empresa sin sucumbir al modelo del patriarcado? Todos quieren un asiento en la mesa en esta temporada, y exploramos lo que eso significa. Esta temporada se trata mucho de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Falas profundas, mentiras: nos metemos en todo. Y mientras estábamos filmando, estábamos haciendo cosas que aún no habían sucedido en el mundo, y de repente sucedería.

El ciclo de noticias es muy rápido. No puedes seguirlo, por lo que debes elegir un período de tiempo. Decidimos hacer lo más importante a los Juegos Olímpicos. El presidente de Biden todavía. Trump está a Commin ‘. Los periodistas están amenazados por falsificaciones profundas. Hay regímenes hostiles en todo el mundo; Existe la amenaza para la Primera Enmienda; Existe la mayoría conservadora en la Corte Suprema. Estamos en una época sin precedentes. Hacemos todo lo que está muy impulsado por el personaje. ¿Cómo abordaría Bradley una situación? ¿Cómo abordaría Alex una situación?

Erin Simkin

Alex promete al personal de «The Morning Show» que no serán reemplazados por AI, pero dada la trayectoria de la tecnología, eso es un poco difícil de creer. ¿Crees que cree que está diciendo la verdad cuando lo dice?

Sí, creo que Alex lo decía en serio. Ella espera que nadie sea reemplazado por AI. Y si es cierto o no, no lo es. AI está reemplazando a los humanos, y es realmente aterrador. El personal de UBN tiene todo el derecho de sentir que van a ser reemplazados, pero creo que será realmente difícil reemplazar a los seres humanos. Y el alma humana y la intuición e instintos humanos. Quiero decir, ¿cómo reemplazas eso?

¿Qué pasa con Stella? Ella es más experta en negocios que Alex. ¿Está planeando reemplazar a las personas con IA?

Creo que ella piensa que la IA es un espejo, y nos dice quiénes somos. Y eso da un poco de miedo, pero tienen que mantenerse al día. Ella está muy interesada en la IA. Ella quiere que funcione. Ella cree que puede funcionar, por lo que lo va a hacer. Ella está tratando de salvar su trabajo y hacer una declaración, y ser la CEO con una plataforma. Y esa es su plataforma.

Ella espera que la gente no sea reemplazada. Pero tal vez ella quiere que se reemplacen parte de su personal, ¿sabes qué? Yo diría: Estén atentos.

El escape de los desertores iraníes podría ser la escena más intensa que «The Morning Show» haya hecho. ¿Cómo te acercaste a dirigirlo?

Estaba realmente emocionado. He hecho varias películas que tienen mucha acción, pero fue un desafío hacerlo en un horario de televisión. Disparamos la secuencia de acción en una noche y la preparamos muy diligentemente. Una secuencia de acción siempre funciona cuando la vida de alguien está en juego, o si hay un costo humano para la narrativa. Y en este caso, los iraníes estaban deserviendo y corriendo por sus vidas, y tú estabas con ellos emocionalmente. Siempre empiezo con: ¿Qué están sintiendo? Lo sostienen con ellos mientras están desertar.

Una de las tomas más importantes en esa secuencia para mí no estaba en el guión. Cuando se suben al auto y escapan, entré en cámara lenta e hice un vistazo entre Alex y el padre. Fue un aspecto de «gracias». No quería que fuera sentimental. Solo quería que fuera un reconocimiento de un profundo «Gracias. Aquí vamos. ¿Va a suceder? ¿Es real? ¿Es esta la última vez que voy a ver a alguien vivo?» Quería reducir la velocidad y tener una conexión humana sobre lo que Alex había hecho por él y lo que estaba haciendo por su hija. Estás haciendo todas estas tomas de acción, pero fue más importante para mí obtener esos momentos emocionales.

Mientras el equipo discute la deserción, Stella menciona brevemente Israel y Gaza en relación con Irán. ¿Ese tema surgirá más esta temporada?

Fue muy difícil para nosotros abordar eso en absoluto, porque lo disparamos hace meses, y la situación en Gaza e Israel fue muy diferente al principio de lo que es hoy. Así que no lo abordamos durante toda la temporada. Eso es algo que podrías equivocarte porque estás en un nuevo ciclo en ese momento. Por supuesto, hablamos de eso. Sin duda, es una de las situaciones más importantes y tristes del mundo de hoy.

Bradley generalmente se enmarca como la jugadora de verdad del programa, pero ahora está de vuelta en «The Morning Show» con casi nadie sabiendo sobre su encubrimiento del 6 de enero, y está muy molesta cuando Alex la llama por eso. ¿Cómo se siente al haber comprometido en secreto su ética periodística? ¿Realmente siente que se ha cuidado desde que fue al FBI, o hay parte de ella que cree que Alex tiene razón?

Hay verdad en ambos. Es en parte que ella piensa que Alex tiene razón, y también siento que Bradley necesita redimirse de sus pecados de la temporada 3. Deep, en el fondo, es una periodista increíble y vértice de la verdad. Ella está allí porque tiene una historia que contar, y va a encontrar una manera de hacerlo de cualquier manera que pueda. Y contar esa historia es parte de su redención.

La historia que tiene que contar: la otro El encubrimiento de UBN que se le ha filtrado: ¿qué significa para eso ser su redención ya que no está conectada al 6 de enero? ¿Cómo te redimes sin ser transparente sobre lo que hiciste?

Te redimes haciendo una historia que va a cambiar el paisaje del mundo, del país, salvando la vida de las personas. Descubres un encubrimiento para hacer las cosas bien. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es redimente. Haciendo lo que hace mejor: decir la verdad, sacar una historia que pueda ayudar a salvar la vida de las personas. Eso es redención.

Erin Simkin

La ética de Alex fluctúa mucho. Después del paso en falso que hizo saliendo con Paul en la Temporada 3, intenta hacerlo bien al bloquear su adquisición de UBA, pero como Bradley señala, nunca se hace pública con la información que tiene sobre él. ¿Cómo justifica eso?

Alex necesita demostrar que puede ejecutar UBN mejor que cualquier hombre. Alex está mirando cómo navegar por el poder en esta nueva dinámica, y creo que cada mujer en este programa enfrenta ciertos desafíos. ¿Y ella expone a Paul? Solo tendrás que ver.

Y en términos de ayudar a los iraníes, ella está al instinto. Ella va de su corazón. Tenía que hacerlo porque era lo correcto. Ella no pensó en eso. Y me encanta eso de Alex.

Al igual que Alex, Cory claramente va a luchar con el regreso de Bradley. ¿Crees que han tenido mucho contacto a lo largo de los años posteriores a la investigación sobre su relación? ¿Todavía tiene sentimientos por ella o está enojado con ella?

Cory es todas esas cosas. Creo que está enojado. Creo que la ama. No creo que hayan tenido mucho contacto, y cuando no tienes contacto y luego te ves por primera vez en mucho tiempo, todo regresa. Tienen este deseo tácito el uno por el otro, a pesar de que ciertamente la ha hecho mal en el pasado. Es fascinante.

Hablando de deseos desordenados, hablemos de Stella. Finalmente es CEO después de trabajar tan duro, pero el negocio es lo suficientemente vulnerable sin que ella inicie una aventura con Celine, el presidente del presidente de la Junta (Aaron Pierre). ¿Qué está pasando con ella? Por lo general, ella está mucho más junta.

Es una receta para la autodestrucción, y es muy interesante ver a alguien que tiene el control, etc., además de su juego, hacer algo que podría terminar su carrera. Es solo un defecto de personaje muy destructivo que lleva Stella. Y creo que todos tenemos defectos. No todos tenemos asuntos con la gente, pero ella está caminando por una cuerda floja. Vamos a ver si llega al otro lado o si se cae.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.