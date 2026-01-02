El regreso de Brandon Graham tiene a los Eagles jugando a la defensa del campeonato

Durante semanas, el Águilas de Filadelfia Buscó respuestas en defensa. El talento estaba ahí, las expectativas estaban por las nubes, pero los resultados se quedaron atrás. Luego, en una medida que parecía improbable en ese momento y profética en retrospectiva, la franquicia leyenda Brandon Graham se retiró a mitad de temporada y todo cambió.

Como Arriba y Adams presentadora Kay Adams ponlo“No hemos hablado lo suficiente como sociedad, como sociedad deportiva que ama el NFLsobre Brandon Graham”. Porque el regreso de Graham no sólo añadió profundidad: reformuló la defensa de los Eagles sobre la marcha.

Un retorno audaz y un impacto inmediato desde el principio

Graham, una piedra angular de la franquicia desde hace mucho tiempo, había oficialmente se retiró antes de mantenerse silenciosamente en forma para el juego. Según Adams, «se retiró, pero no lo hizo… no iba a cerrar la puerta, se mantuvo en forma y listo, aterriza de nuevo en los Eagles».

Lo que ha hecho que el regreso de Graham sea aún más notable es la forma en que Filadelfia lo ha utilizado. En lugar de devolverlo a un rol familiar, los Eagles le pidieron que se adaptara. «Para él, hacer eso, comenzar a representar en una nueva posición, es una locura», dijo Adams, señalando el cambio de Graham hacia el tackle defensivo en paquetes situacionales.

A pesar de jugar menos jugadas de borde, Graham ha sido devastadoramente efectivo. «Tienes tres capturas en las últimas tres semanas… jugando menos en el borde y más como tackle defensivo», señaló Adams. «Está superando a los guardias. Está llegando al mariscal de campo».

Esa presión interior ha transformado la presión sobre los mariscales de los Eagles, permitiendo a la defensiva perturbar a los mariscales de campo sin cargas excesivas y manteniendo protegida a la secundaria.

El cambio defensivo de los Eagles los pone en la contienda por SB

El cambio estadístico desde que Graham se jubiló ha sido dramático. «Desde que BG se retiró, los Eagles han tenido la defensa anotadora número uno de la NFL, permitiendo nueve puntos menos por partido que durante las primeras nueve semanas», enfatizó Adams.

Filadelfia saltó desde casi el final de la liga en defensa anotadora hasta el nivel superior, al mismo tiempo que trepó entre los líderes de la NFL en capturas. Si bien Adams reconoció las contribuciones de otros, incluida la incorporación de Jaelan Phillips, dejó claro el impacto de Graham. «BG ha sido una parte muy importante de este cambio defensivo de los Eagles».

Una parte importante de los problemas de los Eagles ocurrieron en el lado ofensivo del balón desde mitad de temporada, con Filadelfia sufriendo una racha de tres derrotas consecutivas después de escapar del empacadores y Lions a pesar de registrar un total mínimo de puntos en cada uno.

Pero después de ser quemado en el aire contra el vaqueros y en el terreno contra los Bears, la defensa de los Eagles ha logrado actuar en conjunto. Filadelfia lanzó una blanqueada contra los humildes asaltantespero siguió con una victoria que aseguró la división sobre los Comandantes.

Tres semanas después de que una actuación de Jalen Hurts con muchas pérdidas de balón le costó a los Eagles contra el CargadoresFiladelfia derrotó a los Bills en Buffalo gracias a su defensa, incluso cuando la ofensiva logró solo 190 yardas totales.

Josh Allen y su ofensiva no encontraron la zona de anotación hasta bien entrado el último cuarto, y aunque Buffalo anotó un touchdown en los últimos segundos, una conversión fallida de dos puntos fue la diferencia entre una victoria y una derrota.

La presencia de Graham les ha dado a los Eagles confianza y claridad. Como explicó Adams, el equipo se ha «reestructurado completamente sobre la marcha», remodelando su identidad en el punto más importante de la temporada.

Ese resurgimiento ha alterado por completo el techo de Filadelfia. Adams no se evadió al proyectar lo que vendrá después. «Realmente no puedo imaginarme a los Eagles sin estar en el juego por el título… Fácilmente podrían ganar el Super Bowl».

Si los Eagles terminan repitiendo como campeones del Super Bowl, el regreso de Graham y su voluntad de asumir jugadas como tackle defensivo pueden ser una gran razón. Incluso después de retirarse tras la victoria del año pasado en el Super Bowl sobre los jefesGraham no ha terminado de escribir su legado con los Eagles.