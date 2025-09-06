El regreso al equipo nacional indonesio se convierte inmediatamente en el hombre del partido, esta es la palabra Marc Klok

Surabaya, vivo – centrocampista Perseguidor Bandung, Reloj de marcMarcando el regreso a Equipo nacional indonesio de una manera especial. Jugando en el partido FIFA Match Match Contres Equipo nacional de Taiwán En el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, el viernes 5 de septiembre de 2025, Klok no solo ayudó a Garuda a ganar una victoria de deslizamiento 6-0, sino que también fue nombrado el hombre del partido.

Esta es la primera aparición de Klok con el equipo nacional después de perderse más de 1.5 años. La última vez que defendió a Garuda en el primer partido de la Copa Asiática 2023 Qatar contra Irak en enero de 2024.

Orgulloso de vuelta en uniforme Garuda

Después del partido, Klok expresó su gratitud para ser confiado nuevamente para defender al equipo nacional.

«Hoy todos ustedes podrían verme jugando con una gran dedicación. ¿Por qué? Porque estoy orgulloso de ser indonesio. Estoy muy feliz de regresar con el equipo con todos los jugadores, con todo un gran personal. Entonces, sí, solo quiero agradecerle a todo», dijo Klok.

El mediocampista de 32 años afirmó que regresar al equipo nacional siempre era el objetivo principal. Mientras no lo llamaron, continuó trabajando duro con Persib Bandung.

En el período de ausencia del equipo nacional, Klok parecía impresionante a nivel de club. Jugó un papel importante en traer a Persib Bandung para ganar la Liga Indonesia 1 dos temporadas consecutivas. Durante estas dos temporadas, registró 62 apariciones en la competencia nacional ahora llamada Bri Super League.

«Como jugador e indonesio, siempre debes jugar para el país. Trabajo duro y lo demuestro en Persib Bandung para que el entrenador quiera volver a llamar», dijo el jugador nacido en Amsterdam.

Marque hermosos goles cuando regrese

El regreso de Klok se sintió más dulce después de contribuir con un gol contra Taiwán. El objetivo nació después de utilizar un pase maduro de Egy Maulana Vikri.

Se convirtió en el quinto gol de Klok de 20 de sus apariciones con el equipo nacional indonesio desde su debut en junio de 2022 contra Bangladesh.

«El puntaje es extraordinario. Taiwán puede jugar debajo de nosotros, pero cada juego todavía tiene dificultades. Estoy orgulloso del equipo hoy porque nos enfocamos en nosotros mismos, con nuevos partidos y nuevas tácticas. Y estoy orgulloso de jugar aquí», concluyó.