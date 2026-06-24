El regreso a casa de LeBron James en Cleveland es posible mediante un intercambio masivo

LeBron James podría regresar para una última carrera con el Caballeros de Cleveland con una gran advertencia, e involucra al centro Jarrett Allen, quien ha sido uno de los anclajes defensivos del equipo.

Según Brian Windhorst, experto de ESPN, los Cavaliers podrían obtener a LeBron de los LA Lakers a cambio de Allen, un centro que los Lakers querrían emparejar con su superestrella de la franquicia, Luka Doncic.

Sin embargo, Windhorst dijo que James primero querría ir a Cleveland para cerrar el trato. Por otro lado, tal intercambio es una obviedad para los Lakers.

«Hay un proceso de pensamiento en Los Ángeles en el que tienen que firmar y canjear a LeBron James por Jarrett Allen. Y creo que si los Cavs están dispuestos a hacer eso, pueden tener a LeBron», dijo Windorst a través de la radio ESPN Cleveland.

«Obviamente, LeBron tendría que querer firmar con los Cavs, pero si tu camino para pagarle el dinero a LeBron es cambiar a Jarrett Allen por él, los Lakers matarían por Jarrett Allen. Matarían por él. ¿De acuerdo? Harían ese trato en 17 décimas de segundo».

«Creo que si los Cavs estuvieran dispuestos a hacer eso, podrían tener a LeBron, obviamente LeBron tendría que querer firmar con los Cavs», – @WindhorstESPN dice que los Lakers MATARÍAN por conseguir a Jarrett Allen en un intercambio por LeBron. pic.twitter.com/WiFmIABUiE – ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) 24 de junio de 2026

Cómo funcionaría un acuerdo entre LeBron James y Jarrett Allen

LeBron James es agente libre sin restricciones después de que terminara su contrato con los Lakers la temporada pasada.

Si cambiaran a Allen, los Cavaliers podrían adaptarse al alto salario esperado de James, ya que los informes indicaron que no está dispuesto a aceptar un recorte salarial en su próximo contrato.

Ha habido rumores sobre el retiro de James y un posible regreso a Cleveland en los últimos meses, pero aún no hay decisiones sobre su futuro.

Aún no hay información sobre el valor del contrato de James o por cuánto tiempo firmaría, si quiere permanecer activo. NBA Jugador mayor de 41 años.

Por otro lado, Allen se encuentra atrapado en una situación financiera muy segura después de firmar una extensión de contrato por tres años y 91 millones de dólares con los Cavaliers.

James jugó por última vez con los Cavaliers en 2018, llevándolos a las Finales de la NBA, pero fueron barridos por guerreros del estado dorado. Después de ese período en las Finales de la NBA, firmó con los Lakers y se quedó en Los Ángeles desde entonces.

Un acuerdo así se adapta al mayor objetivo de la temporada baja de los Lakers de conseguir un centro de primera categoría, como supuestamente solicitó Luka Doncic.

El futuro de LeBron James sigue en el aire

LeBron James, que había ganado un campeonato de la NBA con Cleveland en 2016, ha estado contemplando muchas cosas en este momento de su vida.

A medida que se acerca la jubilación y el Padre Tiempo comienza a acercarse, se espera que James decida sobre su carrera en las próximas semanas.

En este momento, según Ramona Shelbourne de ESPN, el futuro de James sigue en el aire.

«Los Ángeles es el primer equipo con el que puede hablar porque son su propio agente libre», dijo Shelburne durante su entrevista en SportsCenter. «Tengo entendido que tuvieron conversaciones iniciales con el representante de LeBron James, pero él ni siquiera se ha comprometido completamente a regresar el próximo año en estas conversaciones».

LeBron James no se ha comprometido completamente a regresar a los Lakers la próxima temporada, según @ramonashelburne «Según tengo entendido, tuve conversaciones iniciales con el representante de LeBron James, pero él ni siquiera se ha comprometido completamente a regresar el próximo año en estas conversaciones. Las conversaciones

La decisión de James es una de las más esperadas en la agencia libre, ya que los equipos aún podrían estar interesados ​​en conseguir a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos para un último hurra en la liga.