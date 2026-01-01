El registro de la tarjeta SIM mediante reconocimiento facial acaba de comenzar; tenga cuidado con los astutos ataques de piratas informáticos

Jacarta – El Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kemkomdigi) y la Asociación de Proveedores de Telecomunicaciones de Indonesia (ATSI) esperan registrarse tarjeta SIM basado biometria reconocimiento facial (reconocimiento facial) es capaz de limitar el movimiento de los delincuentes digitales, que a menudo utilizan números de móvil como punto de entrada.

Lea también: Miles de identidades de clientes de Nissan pirateadas por piratas informáticos



Cronograma para la implementación del registro de tarjetas SIM basado en biometría de reconocimiento facial (reconocimiento facial) para nuevos clientes comenzará hoy jueves 1 de enero de 2026.

Este registro todavía tiene la forma de registro voluntario, es decir, aún no es obligatorio, y aún se encuentra en la fase de prueba antes de que la política entre en pleno vigor a partir del 1 de julio de 2026.

Lea también: El reconocimiento facial es la clave para limpiar números ocultos



Aun así, los ciberdelincuentes también conocidos como hacker no te quedes callado. Kaspersky detectó y bloqueó más de 142 millones de clics en enlaces de phishing en el segundo trimestre de 2025, un aumento del 3,3 por ciento con respecto al primer trimestre.

Hoy en día, el phishing está experimentando un cambio impulsado por sofisticadas técnicas de engaño basadas en inteligencia artificial (IA) y métodos de evasión innovadores.

Lea también: Cara lista para usar, no más NIK



Los ciberdelincuentes aprovechan los deepfakes, la clonación de voz y plataformas confiables como Telegram y Google Translate para robar datos confidenciales, incluidos los datos biométricos de reconocimiento facial (reconocimiento facial), lo que plantea riesgos sin precedentes para personas y empresas.

El foco ha pasado de las contraseñas a los datos inmutables. Los ciberdelincuentes, también conocidos como piratas informáticos, apuntan a datos biométricos de reconocimiento facial (reconocimiento facial) a través de sitios falsos que solicitan acceso a la cámara de los teléfonos inteligentes con pretextos como verificación de cuentas, captura de reconocimiento facial u otros datos biométricos inmutables.

Se utiliza para el acceso no autorizado a cuentas confidenciales o se vende en la web oscura. «La convergencia de la IA y las tácticas evasivas ha convertido el phishing en una imitación casi natural de comunicaciones legítimas, desafiando incluso a los usuarios más vigilantes», afirmó Olga Altukhova, experta en seguridad de Kaspersky.

Los piratas informáticos ya no se contentan con robar contraseñas: su objetivo son los datos biométricos de reconocimiento facial (reconocimiento facial), que tiene el potencial de crear consecuencias devastadoras a largo plazo. También se pide a los usuarios que sean más escépticos y proactivos para no convertirse en víctimas.