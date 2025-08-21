El registro de la historia de MotoGP se puede extender en el GP de Hungría, un corredor en el centro de atención

VIVA – Motogp regresó a visitar Hungría por primera vez desde 1992, manteniendo su primera carrera en circuito Solo Balaton Park. Con una configuración de circuito única, la oportunidad de grabar registro solo de par en par, especialmente para Marc Márquez.

En 2010, MotoGP debería haberse retrasado nuevamente en Hungría, pero este evento no se llevó a cabo debido a problemas en la construcción de balatonring.

En 2025, MotoGP finalmente regresó a la nueva canción de Balaton Park, que fue anfitriona de la superbike mundial el mes pasado.

Este es el 16º Circuito que se unió al calendario en la era moderna (a partir de 2002) y el primero desde el Gran Premio de India 2023.

El regreso de MotoGP a Hungría

Después de estar ausente durante más de tres décadas, MotoGP ahora está de vuelta en Hungría. La última carrera en el país se celebró en hungaroring a principios de la década de 1990, pero la situación del circuito hizo que la carrera no continuara. Ahora, Balaton Park está presente como un sustituto con vistas al lago Balaton como un fondo encantador.

El corredor con un récord en el nuevo circuito

Citado por Viva Automotive de Crash, jueves 21 de agosto de 2025, solo tres corredores activos ganaron la carrera en el nuevo circuito debutante de MotoGP. Entre ellos, Marco Bezzecchi, campeón del Gran Premio de India 2023, que ahora es impresionante con Aprilia.

Pero el más destacado es Marc Márquez, quien ha logrado tres victorias en el nuevo circuito: Cota (2013), Río (2014) y Buriram (2018). Todos estos circuitos tienen la dirección de rotación opuesta (en sentido antihorario), incluido Balaton Park que también utiliza la configuración. Esto hace que Márquez sea un gran favorito en el GP de Hungría.

Amenaza de Miguel Oliveira

Red Red Bull KTM BT3, Miguel Oliveya

Otro corredor que puede igualar el récord es Miguel Oliveira. Ganó en el Algarve (debut 2020) y Mandalika (2022), ambos eran nuevos circuitos en ese momento con KTM. Sin embargo, su rendimiento esta temporada en Pramac Yamaha no es estable, con los mejores resultados solo terminados en el 13º lugar.

Estadísticas de equipo y fabricante

En la era moderna de MotoGP (desde 2002), Honda lidera con seis victorias en el nuevo circuito, seguido de Ducati (4), Yamaha (3) y KTM (2).

Este registro único de MotoGP extiende el atractivo e historias interesantes antes del comienzo de la carrera en Hungría. Si Márquez gana nuevamente en Balaton Park, agregará un nombre más del nuevo circuito a la lista ganadora, confirma su grandeza en la pista de debut.