El registro de fondos mutuos ahora es una ventanilla única, OJK-KSEI integra el sistema

Jacarta – La transformación digital es una de las principales agendas en el sector de servicios financieros, especialmente en medio del crecimiento cada vez más rápido y complejo de la industria de los mercados de capitales. Se considera importante simplificar los procesos comerciales y fortalecer la gobernanza para que los servicios a los actores e inversores de la industria puedan funcionar de manera más efectiva, eficiente y transparente.

De acuerdo con estas necesidades, la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) con PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) lanzó la integración del Sistema Integrado de Licencias y Registro (SPRINT) de OJK con el Sistema de Registro Electrónico de Valores (SPEK) de KSEI.

Esta unificación del sistema se llevó a cabo en un esfuerzo por simplificar el proceso, aumentar la certeza del servicio y fortalecer la gobernanza del registro de productos de inversión. fondos mutuos.

El lanzamiento del Sistema Integrado de Registro de Productos de Inversión OJK-KSEI fue llevado a cabo por el Director Ejecutivo del Mercado de Capitales, Supervisión Financiera de Derivados y Bolsa de Carbono de OJK Inarno Djajadi y el Director Principal de PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat, en la Sala Principal de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) en Yakarta, el lunes.

Inarno Djajadi dijo que la integración de SPRINT OJK y SPEK KSEI es un paso concreto para construir un mercado de capitales moderno a través de métodos de trabajo más eficientes y mejorando la calidad de los servicios para la industria y la sociedad.

«La integración de SPRINT y SPEK no sólo se interpreta como una integración de sistemas, sino también como un paso para construir una nueva forma de trabajar más eficiente, más simple, más consistente y orientada a la calidad del servicio», dijo Inarno, citado en un comunicado de prensa, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Evaluó que el desarrollo cada vez más rápido y dinámico de la industria de los mercados de capitales exige servicios eficaces, eficientes e integrados. Estos servicios son necesarios para respaldar una mejor gobernanza de la información, acelerar el proceso de concesión de licencias, reducir el potencial de errores y aumentar la eficacia de la supervisión basada en riesgos.

A través de esta integración, el proceso de registro de productos que antes se realizaba por separado ahora se puede llevar a cabo de manera integrada, lo que facilita a los actores de la industria y aumenta la certeza del servicio.

Según Inarno, desde una perspectiva industrial, la integración de sistemas proporciona claridad y certeza al proceso. Mientras tanto, para OJK, este paso fortalece las bases para una supervisión que sea más receptiva y adaptable a la dinámica del mercado.