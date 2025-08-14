El registro de Damkar está cerrado, el solicitante es translúcido 24.405 personas

Yakarta, Viva – Registro de reclutamiento oficial bombero (Damkar) Dki Yakarta se cerró oficialmente hoy, jueves 14 de agosto de 2025. El número de solicitantes alcanzó las 24,405 personas.

DKI JAKARTA Gobernador, Pramono anung Wibowo dijo que los datos se recopilaron a las 16.00 WIB. Agregó el proceso selección se hará transparentemente.



Ilustración de los oficiales de lucha contra incendios de DKI Yakarta (Damkar)

«Primero, quiero actualizar hasta las 16.00 WIB, la lista de Damkar es de 24,405 personas. Y a las 16.00 WIB, estamos cerrados para la lista de Damkar», dijo Pramono a periodistas en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Por otro lado, Pramono evaluó que el interés de las personas en participar en la selección de Damkar aumentó bruscamente desde que se abrió el primer día de registro.

«Así que Damkar el primer día, que fue el martes pasado, la lista fue de 7,000. Ayer la lista aumentó a casi 9,000. Así que hasta ayer eran 16,000», dijo.

Según el político principal de PDIP, el alto entusiasmo se ha predicho desde el principio.

«¿Qué significa eso? Como esperábamos, seguramente esta Damkar podría ser para la cuota que lo enumera, tal vez 21-25 veces de las necesidades de las cuotas. Esta división es de 20,000, acaba de abrir que ha agregado 4,000», explicó.



Para obtener información, el gobierno provincial de DKI Jakarta abre 1,000 oficiales de Damkar repartidos en cinco regiones, incluidas 219 formaciones en el este de Yakarta, 202 formaciones en el oeste de Yakarta, 211 formaciones en el sur de Yakarta, 187 formaciones en el centro de Yakarta y 181 formaciones en el norte de Jakarta.

Los principales requisitos para los solicitantes son los ciudadanos indonesios (WNI) de entre 18 y 35 años, con prioridad para los residentes que tienen DKI Yakarta KTP.