El regente polémico Pati Sudewo se convirtió en la preocupación de Prabowo, ¡golpeada por una fuerte advertencia!

Yakarta, Viva – Presidente de la facción Gerindra DPR, Budisatrio Djiwanoo dijo el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Presta especial atención a la presión acusación a Regente así como los cuadros de Gerindra, Sudeo.

De hecho, Sudewo también ha recibido una fuerte advertencia como resultado de su plan de política para aumentar el impuesto sobre tierras y construcción (PBB) en un 250% y condujo al proceso de juicio político.

«Se le ha dado una fuerte advertencia. El Sr. Presidente también ha prestado atención, el Secretario General del Partido DPP también ha dado una reprimenda», dijo Budi a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes de 1525.

Budi explicó que su partido continuaría supervisando la polémica del Regente Sudewo. Esperaba que en el futuro polémicos como esta no se repitieran.

«Continuaremos escoltando y mejorando, y con suerte en el futuro será mejor y que Dios quiera, la comunidad Pati también será respondida», concluyó Budi.

Anteriormente informó, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de que había demandas de las masas de los manifestantes para que residiera en la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD de Pati Regency al acordar la propuesta de derechos de cuestionario y el comité especial del Regente Pati.

«Sí, ese es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo

En esa ocasión, Sudewo también dijo que la manifestación que ocurrió hoy se había completado y la situación volvió a conducir.

«En términos generales, incluso si al conocer a los manifestantes hay un lanzamiento, podemos entender sus emociones debido a la gran cantidad de masas para que sea imposible estar completamente controlado. Pero lo más importante, todo va bien», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, teniendo en cuenta que solo había estado en el cargo durante unos meses.