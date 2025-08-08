El Regente del Este de Kolaka fue arrestado por el KPK después de seguir a los Rakernas Nasdem

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) atrapar Regente del este de KolakaSudeste de Sulawesi, Abdul Azis, después de seguir la reunión del partido NasdemEn Makassar, South Sulawesi.

Leer también: KPK afirma que OTT Regent de East Kolaka no es un drama



«Después de completar los Rakernas», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirmó en Yakarta, el viernes 8 de agosto de 2025.

Fitroh dijo que Abdul Azis estaba actualmente en un examen en la Policía Regional del Sur de Sulawesi. «A las 15:00 Wib, si Dios quiere, llegó al edificio KPK Red and White, Yakarta», dijo.

Leer también: KPK en los socios de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes XI que le da dinero a Satori-Heri



Mientras que el portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo lo mismo con Fitroh. «Así es, la persona en cuestión ha sido asegurada por el equipo de KPK. Estimado llega a la tarde de Yakarta o esta tarde», dijo Budi cuando se confirmó en Yakarta

Anteriormente, el KPK realizó una operación de arresto (Ot) y arrestado al regente del este de Kolaka Abdul Azis el jueves 7 de agosto de 2025. Abdul Azis había negado que fuera arrestado en la operación de arresto de KPK (OTT).

Leer también: Antes de los rakernas, Nasdem plantando 700 árboles productivos en Gowa



«Alhamdulillah, hoy estoy al lado de Ahmad Sahroni (vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III) en buenas condiciones y está listo para asistir a la reunión de trabajo nacional de Nasdem», dijo el jueves periodistas por delante de los Rakernas Nasdem en Makassar, South Sulawesi, el jueves.

El jueves por la noche, el diputado interino de acción y ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu reveló que su partido había arrestado a siete personas de dos lugares relacionados con OTT en el sureste de Sulawesi.

«El equipo en Yakarta trajo o aseguró a tres personas. Luego, el equipo de Kendari o Southeast Sulawesi, aseguramos 4 personas», dijo la actuación de actuación y la ejecución del KPK Asep Guntur Rahayu en el edificio KPK Red and White, Yakarta.

Dijo que las siete personas arrestadas estaban en el fondo del aparato civil estatal y privado.

Además, dijo que había un equipo que todavía estaba sirviendo en South Sulawesi. Aun así, no transmitió si el equipo se estaba moviendo en Makassar o no.

El caso está relacionado con el Fondo de Asignación Especial (DAK) para el desarrollo o la mejora de la calidad del hospital.