El Regente de East Kolaka fue arrestado por el KPK después de la reunión nacional de trabajo Nasdem, mira su fantástico perfil y propiedad.

Yakarta, Viva – número Abdul azis De repente, el foco público después de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) lo arrestó relacionado con los supuestos casos de corrupción. Regente del este de Kolaka quien acababa de servir en el período 2025-2030 fue arrestado poco después de asistir a la reunión de trabajo nacional del Partido Nasdem (Rakernas) en Makassar, South Sulawesi.

Este arresto se llevó a cabo en el contexto de la operación de captura (OTT) en poder del KPK desde el jueves 7 de agosto de 2025. Abdul Azis había negado haber sido arrestado por el KPK.

«Alhamdulillah, hoy estoy al lado de Ahmad Sahroni (vicepresidente de la Comisión III del DPR) en buenas condiciones y está listo para asistir Rakernas nasdem«Dijo hace algún tiempo.

Pero el viernes 8 de agosto de 2025, el KPK se aseguró de que Abdul Azis ahora hubiera sido asegurado y estaba siendo examinado intensamente.

«Después de completar los rakernas», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirmó.

«Así es, la persona en cuestión ha sido asegurada por el equipo de KPK. Estimado llega a la tarde de Yakarta o esta tarde», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, citado por Viva.co.id.

La asignación interina del diputado de la ejecución y ejecución del KPK, Asep Guntur Rahayu, reveló que había un total de siete personas arrestadas de dos ubicaciones, a saber, Yakarta y el sureste de Sulawesi.

«El equipo en Yakarta trajo o aseguró a tres personas. Luego, el equipo de Kendari o el sureste de Sulawesi, aseguramos 4 personas», dijo ASEP.

El KPK sospecha que este caso está relacionado con la gestión de fondos de asignación especiales (DAK) para el desarrollo o mejora de la calidad del hospital.

Koltim Regent Abdul Azis Foto : Antar/Lart Ode Deden Ode A

Perfil Abdul Azis: De la policía a la silla del regente

Abdul Azis nació en Enrekang Regency, South Sulawesi, el 5 de enero de 1986. Comenzó su carrera como miembro de la Policía Nacional después de graduarse de Diktukba SPN Batua en 2004, y se desempeñó como Banit I Sub Directorate I de la Dirección de Policía Regional del Sureste de Sulawesi antes de finalmente retirarse temprano.

Su sendero político comenzó cuando fue nombrado regente adjunto de East Kolaka el 24 de agosto de 2022. También había servido como regente interino. En las elecciones regionales de 2024, Azis, que fue llevado por el Partido Nasdem, fue elegido con éxito como el regente de East Kolaka en parejas con Yosep Sahaka.

Fue inaugurado directamente por el presidente Prabowo Subianto el 20 de febrero de 2025 en el Palacio del Estado. Durante su mandato, Abdul Azis hizo campaña activamente por el Programa de Nutrición Nutritiva (MBG) y la electricidad que ingresó a Sawah (LMS).

Educación de Abdul Azis

Sdnku, Kab. Chot (pasado de 1997)

SMPN 1 Kalukku (2000)

Sman 1 Kalukku (2003)

PN PN Batua Spn (2004)

Facultad de Derecho S1, Universidad del Sureste de Sulawesi (2016)

Facultad de Derecho S2, Universidad Southeast Sulawesi (2023)

Basado en el informe de activos del organizador estatal (LHKPN) Sometido al KPK al 28 de marzo de 2024, la riqueza total de Abdul Azis se registró en RP7,991,694,886. Los siguientes detalles:

A. Tierra y edificio: Rp6.410.000.000

La propiedad de tierras y edificios de Abdul Azis se extiende en tres regiones: Kendari, Mamuju y East Kolaka. El área total de tierra es de casi 50,000 metros cuadrados. Algunos de ellos son:

420 m²/226.91 m² en la ciudad de Kendari – Rp1,550,000,000

19,934 m² en la ciudad de Kendari – Rp410,000,000

19,940 m² en la ciudad de Kendari – Rp410,000,000

9,871 m² en East Kolaka – IDR 280,000,000

6,087 m² en la ciudad de Mamuju – IDR 260,000,000

Herencia de la tierra en el área de Mamuju de miles de metros con un valor total de miles de millones de rupias

B. Transporte y maquinaria: IDR 885,000,000

Toyota Hilux 2.4G Tahun 2020 – RP390.000.000

Toyota Innova Venturer 2.4 Año 2020 – RP390,000,000

KTM 85 SX Motorcycle en 2020 – IDR 95,000,000

Yamaha BJ8 Motorcycle 2020 – IDR 10,000,000

C. Otros activos móviles: RP268,950,000

D. Equivalentes de efectivo y efectivo: RP533,744,886

E. Long: RP106.000.000.

Total de patrimonio neto: RP7,991,694,886

Con una riqueza tan grande, Abdul Azis se clasifica como un funcionario regional que es bastante rico, especialmente en comparación con su tenencia que solo ha estado funcionando durante unos meses.

Carrera y apreciación

2004–2021: miembros de la Policía Nacional en el sureste de la Policía Regional de Sulawesi

2018: el asistente del gobernador del sureste de Sulawesi

2022-2023: Regente adjunto de East Kolaka

2023–2024: Regente interino de East Kolaka

2025 – Schy: Regente de East Kolaka

Otorgar:

Líderes regionales innovadores 2022 (premio Kendari POS)

Líder innovador con pasión por la comunidad 2023 (siete medios de comunicación)