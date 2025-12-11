El regente central de Lampung supuestamente aceptó un soborno de 5.700 millones de IDR para la adquisición de proyectos

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) establecido oficialmente Regente de Lampung Central Ardito Wijaya, como sospechoso del presunto caso soborno y propinas relacionadas con adquisiciones proyecto bienes y servicios en la región. En este caso, la agencia anticorrupción sospecha que Ardito recibió un soborno de 5.750 millones de euros.

Además de Ardito Wijaya, el KPK también nombró sospechosos a otros cuatro partidos. Entre ellos se encuentran Riki Hendra Saputra (RHS), miembro del Partido Democrático Central de Lampung; Ranu Hari Prasetyo (RHP), hermana del regente de Central Lampung; Anton Wibowo (ANW), jefe interino de la Agencia Central de Ingresos Regionales de Lampung; y Mohamad Lukman Samsuri (MLS), director del PT Elkaka Mandiri.



Regente de Lampung Central, Ardito Wijaya

«El dinero total recibido por AW alcanzó aproximadamente 5.750 millones de IDR», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Mungki Hadipratikto, en una conferencia de prensa en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el jueves 11 de diciembre de 2025.

Mungki explicó que Ardito recibió una tarifa fijada en 15-20 por cada proyecto de adquisición de bienes y servicios dentro del Gobierno Central de Lampung Regency.

Según las conclusiones de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, los socios que deben ganarse en cada adquisición de proyectos están relacionados con la familia de Ardito Wijaya o aquellos pertenecientes a su equipo ganador al nominarlo como Regente de Central Lampung para el período 2025-2030.

«Al implementar el condicionamiento, AW pidió a RHS que se coordinara con ANW e ISW (Iswantoro) como secretario de Bapenda, quienes luego se comunicarán con SKPD para organizar a los ganadores de PBJ», dijo.

KPK confirmó que en el período febrero-noviembre de 2025, Ardito Wijaya supuestamente recibió honorarios por valor de 5.250 millones de rupias de varios socios o proveedores de bienes y servicios a través de Ranu Prasetyo, que es su hermano menor.

Luego, Ardito pidió al jefe interino de la Agencia de Ingresos Regionales de Lampung Central, Anton Wibowo, que determinara el ganador de la adquisición del proyecto de equipos médicos en el Servicio de Salud Central de Lampung (Dinkes).

Luego, Anton coordinó con las partes de la Oficina Central de Salud de Lampung para ganar PT Elkaka Mandiri, obteniendo así tres paquetes de adquisición de equipos médicos en la Oficina de Salud con un valor total de proyecto de 3.150 millones de IDR.

«Por esta condición, AW supuestamente recibió una tarifa de 500 millones de ru del Sr. MLS como privado, es decir, el Director de PT EM, a través de ANW como intermediario», explicó.