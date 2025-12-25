El regalo comercial de Navidad ‘perfecto’ de los Lakers tiene sentido en medio de luchas

Pelícanos de Nueva Orleans El ala Herb Jones no puede ser canjeado antes del 14 de enero, lo que significa que el Lakers de Los Ángeles Es posible que tenga que esperar un poco para desenvolver su regalo de Navidad “perfecto”.

Jones, ampliamente considerado como el objetivo comercial número uno de los Lakers antes de la fecha límite del 5 de febrero, ha sido nombrado la adquisición «perfecta» para el equipo de JJ Redick por Brett Siegel de ClutchPoints en un artículo que enumera el regalo de Navidad ideal de cada equipo de la NBA.

«Los Angeles Lakers tienen a Herb Jones en la cima de su lista de objetivos comerciales», escribió Siegel. «…Jones es el tipo exacto de jugador que los Lakers necesitan para dar un gran impulso al campeonato. Por muy buenos que sean Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves, este equipo ha tenido problemas a veces a la defensiva, y la falta de atletas en las bandas se destaca en Los Ángeles.

«JJ Redick ha hecho saber que necesita defensores duros en su equipo, y ha hablado muy bien de Jones antes de convertirse en entrenador de los Lakers cuando trabajaba con ESPN. Si hay un jugador por el que vale la pena cambiar sus futuras selecciones de draft, es Herb Jones».

Los pelícanos tienen un precio de venta alto

El informe de Siegel agregó que los Pelicans no han estado «comprando activamente» a su estrella All-Defensive, indicando a los equipos de toda la liga que prefieren retenerlo. Dicho esto, se podría tener a Jones si un equipo está dispuesto a pagar un precio alto, según Dan Woike del Atléticoalgo que los Lakers simplemente no pueden darse el lujo de hacer.

Los Lakers solo pueden ofrecer una selección de primera ronda negociable (2031 o 2032) junto con los contratos que expiran de Rui Hachimura, Gabe Vicente y/o pegamento maxi. Woike señaló que tal paquete simplemente no interesa a los Pelicans.

“Tal vez la visión de los activos de los Lakers o la visión de los Pelicans sobre Jones cambien entre ahora y el 5 de febrero. NBA fecha límite de cambios, pero a partir de ahora, señalan las fuentes, Nueva Orleans necesitaría mucho para convencerse de lo contrario”, informó Woike a principios de este mes.

Objetivos comerciales de los Lakers

Según los informes, los Lakers están recorriendo la liga en busca de jugadores 3 y D que puedan ayudar. su defensa número 24, que ha cedido una media de 121,6 puntos en los últimos 10 partidos. Sus luchas defensivas llegaron a un punto crítico el martes cuando permitieron que el soles fénix al 59% desde el campo, incluidos 62 puntos en la pintura.

Después de la derrota, el entrenador en jefe de los Lakers JJ Redick criticó a sus jugadores por no esforzarse lo suficiente en el lado defensivo, cuestionando su compromiso en defensa.

«Hay atajos que puedes tomar, o puedes hacer lo difícil y hacer un segundo esfuerzo. O puedes correr hacia atrás o no», dijo. «Es sólo una elección. Y hay un millón de opciones en un juego, y es muy probable que no tomes todas las decisiones correctamente. ¿Pero puedes tomar la gran mayoría de ellas correctamente?»

Todos los planes comerciales futuros de los Lakers quedarán en suspenso por un tiempo mientras los hombres de Redick intentan romper una racha de dos derrotas consecutivas contra los Cohetes de Houston el día de Navidad. El partido marcará el primer enfrentamiento entre rivales del Oeste esta temporada. en un actualización positivaSe espera que los Lakers sean titulares. Luka Doncic y Rui Hachimura de vuelta de las lesiones.