El ‘recurso humano’ de la película de Venecia aborda la crisis global de la tasa de natalidad

El cineasta tailandés Nawapol Thamrongrattanarit está trayendo su proyecto más personal hasta ahora al Festival de Cine de VeneciaSección de horizontes con «Recurso humano«, Un drama contemplativo que aborda la disminución mundial en las tasas de natalidad a través de los ojos de un gerente de recursos humanos embarazada.

Variedad está revelando exclusivamente el primer clip de la película, que sigue a Fren (Prapamonton Eiamchan), un profesional de recursos humanos que tiene un mes de embarazo y está luchando con una decisión que altera la vida en los próximos dos meses. Mientras realiza entrevistas con jóvenes candidatos de trabajo, sus conversaciones se convierten en un espejo para su propia lucha interna sobre llevar a un hijo a un mundo incierto.

«Hace ocho años, hice una película llamada ‘Die Tomorrow’, y esa película exploró la muerte, pero esta vez, ahora tengo 41 años, es como un último lugar pensar en tener un bebé», dice Thamrongrattanarit Variedad. «Así que comencé a explorar el nacimiento. Vi las noticias sobre la tasa de natalidad en todo el mundo, y creo que es evidencia de que mucha gente piensa en esto: piense en el nacimiento, piense en la vida».

El director, cuyos créditos anteriores incluyen la presentación del Oscar de Tailandia «Happy Old Year» y el ganador de Busan «36», describe «recursos humanos» como un retorno al realismo después de los enfoques más conceptuales de sus películas anteriores. «Quiero observar la vida diaria de las personas en esta época», explica. «Quiero que sea una rutina en la película, para simular mi sensación diaria a esta época».

La premisa central de la película surgió de las propias preguntas personales de Thamrongrattanarit sobre la paternidad, combinada con su fascinación con la profesión de recursos humanos. «Tengo amigos que trabajan como gerentes de recursos humanos, y cuando tienen entrevistas para el reclutamiento, se encuentran con mucha gente. Ven y son testigos de la ansiedad, incertidumbres, actitud y esperanzas de muchas personas», señala. «Este gerente de recursos humanos tiene la oportunidad de explorar muchos aspectos de las personas, y tienen muchas preguntas cuando regresan a casa».

En la película, estas entrevistas de trabajo se convierten en conversaciones metafóricas con el niño no nacido de Fren. «El personaje tiene un mes de embarazo en la película, y esa es una nueva persona en su cuerpo», explica Thamrongrattanarit. «Este niño o niña está escuchando las entrevistas. Pero en realidad, esa entrevista es la condición del mundo, ¿qué pasa si estás aquí en el mundo? Así es como la gente piensa, se comporta, esperan o no se desesperan».

El director creó deliberadamente la película para darle espacio al público para reflexionar en lugar de proporcionar respuestas fáciles. «Les doy menos historia y más tiempo para pensar. Cada escena es lenta y, a veces, los personajes no muestran mucha expresión porque esta pregunta es difícil de responder», dice. «Quiero dar este deber a la audiencia para que piense en ello mientras mira».

Si bien el tema de la disminución de las tasas de natalidad resuena a nivel mundial, Thamrongrattanarit reconoce que tiene un peso particular en las culturas asiáticas. «En la cultura asiática, creo que es un poco tabú. Para Tailandia, a veces es tabú hacer esta pregunta sobre la maternidad o el nacimiento», revela. «Para el público tailandés, creo que esta película abrirá la oportunidad para que todos hablen de esto».

«Recursos humanos» llega a Venecia durante un año de estandarte para el cine tailandés, después de «un fantasma útil» ganando el gran premio de la semana de los críticos en Cannes. Después de su estreno de Venecia, la película se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Busan, con selecciones adicionales de festivales finalizadas. La película está programada para el estreno teatral en Tailandia en el primer trimestre de 2026.

Producido por Thamrongrattanarit y Pacharin Surawatanapongs a través de la película final feliz y presentada por el productor «Cómo hacer millones antes de la abuela» GDH 559El drama también está protagonizada por Paopetch Charoensook, Chanakan Rattana -udom y Pimmada Chaisaksoen.

Mira el clip aquí: