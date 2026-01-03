El récord perfecto de los Tigres de Kemayoran abre el camino al golpe de Persib

VIVA – persia Yakarta tiene una oportunidad real de cambiar el mapa competitivo en la cima de la Superliga 2025-2026. Entretenido Persijap Jepara En el estadio principal Gelora Bung Karno, los Kemayoran Tigers tienen la oportunidad de ascender primero a lo más alto de la clasificación.

La oportunidad está abierta porque persib Bandung, que actualmente ocupa la primera posición, no jugará su próximo partido hasta el 5 de enero. Con el capital de un historial perfecto contra Persijap, Persija se encuentra ahora en un camino estratégico para dar un golpe temporal en la clasificación.

El partido Persija Jakarta vs Persijap Jepara se llevará a cabo hoy, sábado 3 de enero de 2026 por la tarde, como parte de la semana 16 de la Superliga 2025-2026. Este partido es crucial para Persija, que actualmente tiene 32 puntos en 15 partidos.

Tres puntos adicionales llevarán al equipo de Mauricio Souza a 35 puntos, además de abrir la oportunidad de hacerse con la cima de la clasificación. Persija puede al menos controlar esta posición hasta que Persib Bandung juegue su próximo partido contra Persik Kediri el 5 de enero de 2026.

En términos de rendimiento, los Kemayoran Tigers llegan con mucha confianza. En el partido anterior, Persija logró una convincente victoria por 3-0 sobre el Bhayangkara FC. Estos resultados son una señal positiva de cara al partido en casa frente a su afición.

Persijap Jepara experimentó la situación opuesta. El equipo visitante está en una tendencia negativa, después de no ganar en sus últimos 10 partidos. Esta situación hizo que Persijap llegara a Yakarta con mucha presión, tanto de mentalidad como de posición en la clasificación.

Aparte de los factores de rendimiento recientes, Persija también es históricamente superior. Según los registros cara a cara, los Kemayoran Tigers siempre han ganado en los últimos cuatro encuentros contra Persijap. El último encuentro entre los dos equipos se produjo en 2014, cuando Persija ganó 4-1 en casa.

Anteriormente, en la Superliga de Indonesia de 2011, Persija también registró una victoria por 3-0 cuando recibió al Persijap. Aunque perdieron 1-4 cuando visitaron Jepara ese mismo año, el dominio de Persija siguió siendo visible en todo momento.

La falta de encuentros entre los dos equipos no se puede separar de la diferencia de consistencia en el nivel de competición. Persijap aparece con mayor frecuencia en la segunda casta, mientras que Persija es conocido como uno de los equipos relativamente estables que compiten al más alto nivel del fútbol nacional.