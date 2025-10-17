El récord de Marc Márquez corre peligro de batirse en el MotoGP de Australia, ¡estos son los corredores que están observando!

VIVA – Registro legendario jamás grabado por Marc Márquez en su temporada de debut en MotoGP 2013 ya está a la vuelta de la esquina. Corredor joven español, Fermín Aldegertiene el potencial de borrar este récord especial si logra desempeñarse de manera brillante en la serie australiana de MotoGP en el circuito de Phillip Island este fin de semana.

Lea también: Los nuevos jugadores de MotoGP envían una fuerte señal sobre los números de las carreras de 2026



Para los fanáticos de MotoGP, Márquez es conocido como un corredor que inmediatamente sacudió al mundo en su primer año. Estableció varios récords de novato, incluido ganar dos veces en una temporada e incluso convertirse en campeón mundial ese mismo año.



El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

Lea también: Ducati da la señal: Marc Márquez puede presentarse en MotoGP Valencia



Ahora, más de una década después, este récord puede ser igualado o incluso superado por Aldeguer, quien está mostrando un desempeño impresionante.

Aldeguer y la oportunidad de oro en Phillip Island

Lea también: Conozca el término comodín que obtienen los jóvenes corredores para competir en eventos internacionales



Aldeguer acaba de marcar victoria su primer debut en MotoGP en la serie de Indonesia (Mandalika), lo que le convierte en el primer debutante desde Jorge Martín (2021) en subir al podio más alto. Esta victoria no fue cuestión de suerte, sino de su rápida adaptación a la moto y a los rigores de la competición en la categoría reina.

Con esta victoria, ahora sólo necesita un triunfo más para igualar el récord de Márquez. Si lo consigue en Australia, Aldeguer se convertirá en el primer novato en 12 años en ganar dos veces en una temporada de debut.

Más que eso, también podría convertirse en el primer novato en ganar consecutivamente (seguidas) desde que Márquez hizo lo mismo en 2013.

«Eso espero, pero tengo un objetivo claro. Lo cierto es que vine aquí con una motivación extra. Aquí conseguí tres poles seguidas. Mi última victoria antes de Indonesia», dijo Fermín Aldeguer, citado por VIVA de Chocar Viernes 17 de octubre



Conoce y saluda a los pilotos de Ducati Marc Márquez y Fermín Aldeguer

Aunque se abren grandes oportunidades, Aldeguer admite que la carga mental también está aumentando. Es consciente de que cada paso que dé será comparado con el de una figura legendaria como Marc Márquez.

«Definitivamente es presión», añadió.

Además de perseguir el récord de Márquez, Aldeguer también está en camino de ganar el título de Novato del Año 2025. Con su desempeño estable a lo largo de la temporada y una brillante victoria en Indonesia, ahora lidera la clasificación de novatos con una diferencia de 111 puntos con su competidor más cercano, Ai Ogura.