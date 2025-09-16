El récord de la temporada 3 de ‘Wednesday’ Season 2 Beat ‘Stranger Things’

Temporada 2 de «Miércoles«Entrado NetflixLa lista de sus títulos de televisión en inglés más populares de todos los tiempos durante la segunda semana de disponibilidad de la Parte 2.

Se esperaba que la temporada eventualmente llegara a la lista, ya que la temporada 1 de «Miércoles» permanece en el número 1. La temporada 2 ha alcanzado un total de 94.5 millones de visitas hasta el momento. Netflix compila sus listas de todos los tiempos calculando las vistas totales de cada título hasta 91 días después de su estreno, o en el caso de una caída de varias partes como «Miércoles», hasta 91 días después de que se lanzan los episodios finales. Eso significa que la serie dirigida por Jenna Ortega todavía tiene hasta principios de diciembre para continuar subiendo más alto en la tabla. La incorporación de la temporada 2 a la lista eliminó el título anterior No. 10, que fue la temporada 3 de «Stranger Things».

A pesar del logro, «Wednesday» no fue el mejor programa de televisión de la semana del 8 al 14 de septiembre. Ese título fue para el partido de boxeo Canelo vs. Crawford con 17.7 millones de visitas, mientras que la temporada 2 de «Miércoles» siguió con 15 millones. Y la temporada 1 de «Miércoles» continúa viendo una atención renovada, aterrizando en el sexto lugar con 3.6 millones de visitas.

Más por venir …