VIVA – Eventos Juegos del mar 2025 Tailandia terminó oficialmente con una nota dulce para el contingente indonesio. El equipo rojiblanco logró ocupar el segundo puesto en la clasificación final, el mejor logro de Indonesia en las últimas tres décadas en este evento deportivo del Sudeste Asiático.

La euforia de este éxito fue ampliamente comentada en las redes sociales a través del hashtag #IndonesiaJuara. En respuesta a este logro, Aice Group junto con el Comité Olímpico de Indonesia (CON Indonesia) también celebraron este éxito histórico. atleta indonesio en la 33ª edición de los SEA Games.

Indonesia recogió un total de 334 medallas, de las cuales 91 de oro, 112 de plata y 131 de bronce. Este logro es prueba del aumento de la calidad, competitividad y constancia de los deportistas nacionales en los diversos deportes.

Incluso dominio en muchos deportes

Los logros de Indonesia en Juegos del MAR 2025 no depende de una sola rama. El atletismo surgió como el mayor contribuyente de oro con nueve medallas de oro, seguido por el tiro y el tiro con arco, que ganaron seis medallas de oro cada uno.

Estos SEA Games también registraron una serie de historias nuevas. Indonesia ganó con éxito el primer oro en hockey sobre hielo, baloncesto 3×3 femenino, petanca, kabaddi y fútbol sala masculino.

La atención también estuvo puesta en el mejor levantador de Indonesia, Rizki Juniansyah, quien ganó el oro en la categoría de 73 kg y batió dos récords mundiales. Este logro confirma la profundidad del talento de los atletas indonesios a nivel regional y global.

Agradecimiento por el apoyo de los atletas y socios

Sylvana Zhong, gerente senior de marca de Aice Group, expresó su orgullo de poder acompañar la lucha de los atletas indonesios en los SEA Games 2025. Según ella, este logro fue el resultado del arduo trabajo, la disciplina y el espíritu inquebrantable de los atletas.

«Agradecemos a todos los atletas indonesios por este extraordinario logro. Los SEA Games son siempre un momento importante y estamos orgullosos de estar presentes para brindar un apoyo real. Vale la pena celebrar juntos este logro de cientos de medallas», dijo Sylvana.

En consonancia con esto, el presidente general del CON Indonesia, Raja Sapta Oktohari, enfatizó la importancia del papel de los socios estratégicos para mantener el entusiasmo y la motivación de los atletas mientras compiten en el extranjero.

«La asociación a largo plazo con Aice es uno de los impulsores del éxito de Indonesia en los SEA Games 2025. El apoyo moral y la presencia real en el campo juegan un papel muy importante para mantener la concentración y la mentalidad de los atletas», dijo Okto.