Nueva York, Viva – Ministro de Relaciones Exteriores Estados Unidos de América (EE. UU.) Marco Rubio declaró el miércoles que los países occidentales han reconocido PalestinaAl igual que Francia, Gran Bretaña y Canadá, no jugará un papel en la detención del ataque contra Gaza así como el proceso de negociación.

En una entrevista con un programa en NBC ‘hoy sobre la situación en Gaza, Rubio dijo que el objetivo principal no era solo poner fin a la guerra, sino que creó la paz. Pero según él, no se logrará la paz para Hamas todavía hay.

Consideró que la comunidad de Gaza tuvo una mejor oportunidad en la reconstrucción de la región con la ayuda de muchos países, incluidos los Estados Unidos. Rubio enfatizó que no estaba preocupado por el reconocimiento de Palestina por Gran Bretaña, Francia y Canadá.

«No, no estoy en absoluto preocupado. Ninguno de estos países realmente jugará un papel importante en el final del conflicto en Gaza», dijo.

Rubio agregó, el reconocimiento de Palestina por los países occidentales estaba más relacionado con su dinámica política interna.

Según él, la resolución del conflicto futuro Israel-Palestina debe pasar por la negociación, no determinada por Francia, Gran Bretaña u otros países.

En una ocasión diferente en el programa CBS Mornings, se le preguntó a Rubio si apoyaba la solución de dos países. Respondió que el futuro del pueblo palestino vive junto con la gente de Israel es algo que se sabe que requiere largas negociaciones.

«Debe ser parte de una negociaciones mucho más amplias y complejas. Desde la perspectiva de Israel, si habrá un país, es necesario aclarar quién lidera el país», dijo Rubio.

Anteriormente, Canadá, Australia, Inglaterra y Portugal anunciaron el reconocimiento de Palestina el 21 de septiembre, mientras que Francia lo hizo un día después. (Hormiga)