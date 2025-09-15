El reconocimiento de una especie de pareja tiene el corazón para atormentar al niño en Kebayoran Lama

Yakarta, Viva – Dirección de actos criminales para la protección de las mujeres y Niño y la erradicación del tráfico policial de Bareskrim (PPA y PPO) reveló el motivo inicial de los perpetradores del presunto caso tortura El niño con las iniciales AMK (9) encontró en Kebayoran Lama, South Yakarta.

En cuanto a este caso, se determinaron dos sospechosos, a saber, SNK (42) como Madre AMK y EF alias (40) como un par de SNK.

«De la declaración inicial, los perpetradores mencionaron los factores de carga y comportamiento de los niños que se consideraron traviesos», dijo el director de PPA y PPO Bareskrim Polri General General Pol. Nurul Azizah en Yakarta, lunes.

El padre de Juna (medio) de los perpetradores de la tortura del niño en Kebayoran Lama

Sin embargo, Nurul enfatizó que su partido estaba explorando más información con psicólogos forenses.

«Pero enfatizamos, sea cual sea la razón, nadie puede justificar la violencia contra los niños», agregó.

También reveló que en el examen, el sospechoso de alias YA y SNK habían reconocido sus acciones hacia AMK.

«Ambos padres que ahora han sido nombrados como sospechosos reconocen actos de violencia y negligencia contra los hijos de las víctimas de AMK», dijo.

Se sabe que la divulgación de los dos sospechosos se apartó del reconocimiento de las víctimas de AMK en el proceso de examen acompañado de trabajadores sociales.

Nurul dijo que Amk me dijo que a menudo era torturado por EF alias, el que llamó «el padre de Juna».

«Se dice que los perpetradores a menudo golpean, patean, golpean, agua de agua y quema la cara de la víctima en los campos, golpean con madera hasta que el hueso roto, cortado con un machete, para regar el cuerpo de la víctima con agua caliente», dijo.

«En su testimonio, la víctima dijo suavemente: ‘No quiero conocer al padre de Juna, quiero que sea enterrado y que le dé una flor», agregó.

Además, AMK también reveló que SNK como su madre biológica conocía la tortura e incluso acordó dejar a la víctima en Yakarta.

Los dos sospechosos fueron acusados ​​del Artículo 76B Juncto 77B y el Artículo 76C Jo. Artículo 80 de la ley número 35 de 2014 sobre la protección infantil y el artículo 354 del Código Penal sobre la persecución severa. La amenaza de penalización máxima es de 8 años de prisión y una multa de hasta Rp100 millones.

El caso de tortura de este niño sobresale cuando las víctimas de AMK fueron encontradas en una condición patética el 11 de junio de 2025 frente a un quiosco en el mercado de Kebayoran Lama, South Yakarta.

Cuando se encuentra, la víctima yacía débilmente sobre un cartón con un cuerpo lleno de heridas y signos de desnutrición. Su rostro sufrió quemaduras, sus manos estaban rotas y su cuerpo estaba lleno de moretones. (Hormiga)