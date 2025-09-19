El reconocimiento de expertos en aduanas no entiende las regulaciones completas relacionadas con las importaciones de azúcar en el juicio

Yakarta, Viva – Juicio continuo del presunto caso de corrupción importar azúcar nuevamente celebrado en el Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta (Tribunal de Distrito Central de Yakarta), viernes 19 de septiembre de 2025.

El asesor legal del acusado Tony Wijaya, Hotman París, realizó una confrontación directa con testigos expertos Aduanas De la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Sofyan Manahara. El diálogo reveló que los testigos expertos admiten que no entendieron la legislación completa relacionada con la importación de azúcar de cristal blanco (GKP) y azúcar crudo de cristal (GKM).

Hotman Paris comenzó un examen preguntando a Sofyan en la comprensión de varias leyes principales relacionadas con los alimentos, el comercio, las regulaciones del Ministro de Comercio y el Decreto Presidencial que no estaban directamente relacionados con las costumbres.

«No entendemos en su totalidad», admitió Sofyan.

Hotman luego continuó: «Comienzas a ser honesto, está bien. ¿Sabes que la importación de azúcar de cristal blanco o azúcar cruda está organizada en las reglas que no entiendes? ¿Sabes eso? ¿Dijiste que no entendiste?».

Sofyan respondió nuevamente: «No comprensión en su conjunto».

Hotman Paris, conocido como experto civil y de bancarrota, enfatizó que, como experto, Sofyan debería dar una respuesta estricta y basada en un análisis en profundidad.

«Recuerde que eres un experto, ya sabes, si el experto es sí o no. No puedes dudar. Dijo que debería ser azúcar de cristal blanco. Aunque no entendiste las reglas del azúcar de cristal blanco y el azúcar crudo. Entendiste? Dijo que no entendiste las reglas sobre la ley de alimentos que rigen esta azúcar. Dijo que sí, como un experto, no como una sociedad ordinaria», dijo Hotman.

Sofyan trató de explicar que su conocimiento del PerrDag No. 117 de 2015 se obtuvo del Ministerio de Comercio.

Sin embargo, Hotman nuevamente cuestionó sus credenciales como expertos, considerando que la carrera de Sofyan solo luchó en la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales sin estar directamente involucrado en el acuerdo de diferencias entre GKP y GKM.

«Solo sabes sobre el deber, ¿cuánto asciende el deber de importación?», Preguntó Hotman.

Sofyan respondió: «Eso es correcto, pero en el campo de la supervisión, se presentó el Ministro de Regulación Comercial».

La culminación de esta confrontación ocurre cuando Hotman Paris pregunta la base legal específica que requiere importaciones de GKP.

«¿Qué artículo en las disposiciones que mencionó desde ese comienzo que debe ser azúcar de cristal blanco? ¿O no lo sabes?»

Sofyan admitió: «Lo que no está escrito en el artículo».

Hotman luego destacó esto como una debilidad fundamental en el testimonio de Sofyan. «No está escrito, por lo que si no está escrito significa que su opinión no se debe a su experiencia», dijo Hotman.

Hotman agregó: «Soy un experto legal en bancarrota. Podré analizar una bancarrota con una base completa. No eres un experto legal sobre este comercio. Dijo que no lo sabías. Así que en realidad no lo sabes».

Sofyan negó que su conclusión fuera dictada por el fiscal y declaró que su análisis se basó en la información recibida. Sin embargo, Hotman sigue en su establecimiento de que sin una base legal clara, la declaración experta no puede tenerse en cuenta.

«La información transmitida. Así que pregunto que si ya está preocupado, significa que debe ser un experto. El experto en regulación, ¿qué artículo establece qué ley establece que debe ser azúcar de cristal blanco?»

Sofyan nuevamente admitió: «Si la base de las reglas no ha escrito». Hotman también concluyó: «No sé, no hay escrito. Tenga en cuenta la asamblea. En las actas no hay una disposición escrita que requiera azúcar de cristal blanco. ¿De acuerdo señor? Realmente estoy de acuerdo».

Este caso comenzó con una política de importación de azúcar en la era de Tom Lembong como Ministro de Comercio en 2015-2016. El fiscal acusó que la política de importación GKM emitida por Tom Lembong violó las disposiciones que deberían priorizar las empresas estatales y causar pérdidas estatales de hasta Rp 578 mil millones.

Sin embargo, en el juicio, se reveló que los testigos expertos presentados por el fiscal no tenían una base legal sólida para concluir que GKP era el único tipo de azúcar que podía importarse.

El propio Tom Lembong había sido sentenciado previamente a 4.5 años de prisión en este caso, pero luego recibió la abolición del presidente Prabowo Subianto para que se detuviera el proceso legal. Esta sesión continúa revelando más en la participación de varias partes en la política de importación de azúcar.