El reconocido conservacionista de la vida silvestre, la Dra. Jane Goodall, muere a 91







Primatólogo británico e ícono de conservación Dr. Jane Goodallquien revolucionó el estudio de los chimpancés y fue conocida como una de las voces más respetadas del mundo para la vida silvestre, murió a la edad de 91 años.

Jane Goodall murió de causas naturales en California, donde estaba en una gira de oratoria, dijo Jane Goodall en Facebook en un comunicado.

Dijo que Goodall falleció debido a causas naturales mientras estaba en California en una gira de oratoria por los Estados Unidos.

Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, Jane Goodall desarrolló un amor por los animales desde una edad temprana.

Conocida por su investigación pionera sobre los chimpancés en Tanzania, el Dr. Goodall cambió la forma en que los humanos entienden a los animales. Su trabajo mostró que los chimpancés usan herramientas, tienen emociones y viven en grupos sociales complejos, descubrimientos que alguna vez se pensó que eran ciertos solo para los humanos.

Comenzó su trabajo en 1960 en el Parque Nacional Gombe y pasó décadas viviendo entre chimpancés salvajes. Sus cuidadosas observaciones y su profunda empatía la convirtieron en uno de los científicos más respetados de nuestro tiempo.

Más allá de su investigación, el Dr. Goodall se convirtió en una voz apasionada para fauna Conservación, protección del medio ambiente y bienestar animal.

En noviembre del año pasado, Goodall había visitado a Mumbai como parte de su gira Global Hope. Esta fue su primera visita a la India.

También había elogiado al modelo de coexistencia de leopardo humano de Mumbai durante su visita a la ciudad.

Goodall también había destacado el papel fundamental de los jóvenes en la protección del medio ambiente.

Había interactuado con los funcionarios forestales y el personal en el suelo para obtener una comprensión más profunda de la coexistencia animal hombre en Mumbai.

Mientras se dirigían a los funcionarios del Departamento de Forestal del Estado y a los jóvenes conservacionistas del Parque Nacional Sanjay Gandhi (SGNP) en noviembre de 2024, había dicho: «Los jóvenes tienen el poder de crear un cambio positivo. Los jóvenes son el futuro y deben unirse para liderar los esfuerzos en la conservación ambiental y de la vida silvestre».

El Dr. Goodall también había elogiado la coexistencia única del leopardo humano de Mumbai, afirmando: «Mumbai Es un excelente ejemplo que muestra al mundo cómo los humanos y la vida silvestre pueden vivir en armonía. Debemos reconocer que la vida silvestre y los humanos son inseparables, y el único camino a seguir es la coexistencia pacífica ”.

Mire a continuación la dirección del Dr. Jane Goodall durante su visita a Mumbai





Fuente