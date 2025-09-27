El reclamo de Mardiono está respaldado por el 70% del cuadro PPP Ketum Ketum

Yakarta, Viva – Partido United Development (PPP) sostendrá Muktamar X Today 27 de septiembre a 29 de septiembre de 2025. Presidente interino de PPP Muhamad Mardiono Afirmando que ha recibido el apoyo de alrededor del 70 por ciento de los votos como candidatos para el presidente general.

«De hecho, ya hay muchos, más de 68, 70 por ciento, de hecho ha declarado su deseo para que más tarde el Sr. Mardiono continuara su liderazgo para el período 2025-2030. Ese fueron los deseos de los cuadros», dijo Mardiono en el centro de Yakarta, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Mardiono afirmó que vería la dinámica que se ejecuta cuando se celebró la conferencia X PPP. Aun así, Mardiono dijo que no tenía ambiciones de retroceder.

Mardiono al emitir una carta de recomendación para cuadros para 10 candidatos para jefes regionales. Foto : Viva.co.id/muhammad ar (bogor)

«Si esa aún no es la mayoría, significa que no ha cumplido con los requisitos, porque la mayoría de los requisitos debe ser deseado por la mayoría. Tampoco formé un equipo exitoso, tampoco lo hice DeclaraciónPorque, en mi opinión, una vez más es el mandato de la lucha que debemos correr. Entonces no es una posición «, dijo.

3 candidatos fuertes hacia adelante, por lo que Caketum PPP

El portavoz de PPP DPP, Usman M Tokan, dijo que habría tres cifras que lucharon por el cargo de presidente del partido en el Congreso de X PPP.

«En este momento, por el candidato, ha sido perseguido a tres personas», dijo Usman M Tokan a los periodistas.

Explicó que el primer candidato fue el presidente interino de Muhamad Mardiono que avanzaría para nominar para convertirse en la persona número uno en el partido con el Kaaba.

«Primero, el Sr. Mardiono, que estaba listo porque fue apoyado por 33 regiones. Así que tuvo la oportunidad de ganar, tal vez incluso una aclamación», dijo.

En segundo lugar, el ex Ministro de Comercio (Mendag) de la era del presidente Joko Widodo (Jokowi) Agus Suparmanto. Se dice que es el candidato más potencial para competir contra Mardiono.

La tercera figura es el ex embajador indonesio en Azerbaiyán Husnan Bey Fananie. Husnan se considera bastante intenso declarado que avanza como candidato para el presidente general.



El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

De hecho, se decía que había preparado un equipo legal para supervisar la implementación del Congreso.

«Está más en la declaración, la declaración avanzada que aparece a la superficie. De hecho, dijo que había preparado un equipo legal para evaluar la conferencia. La mayoría de sí, sí, continúa», dijo.