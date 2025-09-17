El recinto de la policía de Priok revela 3 kg de subsidios de contlejos de gas a 557 tubos portátiles

Yakarta, Viva – La policía de Tanjung Priok Port Satreskrim, logró revelar 5 (cinco) casos de delitos penales para combustible de gas subsidiado (3 kg de gas GAS subsidiado al cilindro de gas portátil) en la jurisdicción del Precinto de la Policía del Puerto Tanjung Priok. Polda Metro Jaya que se llevó a cabo durante el período de julio a agosto de 2025.

Esto fue explicado por el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP, el Dr. Martuasah H. Tobing, Sik, MH, al equipo de medios durante la conferencia de prensa explicó que para apoyar completamente el programa del Presidente de ASTA CITA, y la precisión del Jefe de Policía Nacional y el Jefe de Policía del Metro Jaya de Jakarta, especialmente en la supervisión y la ley de abuso de la ley de todas las formas de combustible y el combustible de combustible y el combustible de combustible. Miércoles 17 de septiembre de 2025.

El jefe de policía explicó que el modo de los perpetradores de un cilindro de gas GLP de 3 kg subsidiado podría producirse de diez a once cilindros de gas portátiles de varias marcas.

«La transferencia de gas desde un cilindro de gas GLP de 3 kg subsidiado a un cilindro de gas portátil se lleva a cabo utilizando una jeringa, a saber, el regulador de gas ensamblado (que ha sido modificado), luego pesa con un dispositivo de pesaje digital para encontrar el peso de cada cilindro de gas portátil», dijo el jefe de policía de AKBP Martuasah en una declaración recibida por VIVA.Co.id, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Las ganancias obtenidas por el sospechoso del control de un cilindro de gas GLP de 3 kg subsidiado son alrededor de RP. 38,000 a RP. 93,000, y las ventas se realizan en línea en las redes sociales y al comercio electrónico y convencionalmente o los consumidores llegan directamente a la residencia del sospechoso.

«El sospechoso logró atraer a los consumidores porque el precio ofrecido es mucho más barato que el precio oficial/precio de mercado», explicó el jefe de policía.

«Práctica GAS OPLOSER DE GAS 3 kg a este cilindro de gas protable no pasa por el proceso correcto para que tenga el potencial de amenazar la seguridad «, agregó el jefe de policía.

Los seis sospechosos que han sido arrestados, a saber, las iniciales de 26 años, BK 32 años, FS 38 años, NT 20 años, HT 38 años y finalmente las iniciales aa 24 años. Los seis sospechosos fueron arrestados en varios lugares en la jurisdicción del puerto de policía del metro de Jaya de Tanjung Priok.

La evidencia que se aseguró con éxito fue: 11 cilindros de gas 3 kg, 2 3 kg de cilindros de gas vacío, 557 contenidos enlatados portátiles, 442 latas portátiles, 7 reguladores, 2 escalas digitales y 4 unidades móviles.

El jefe de policía apeló al público que no comprara cilindros de gas portátiles por debajo del precio del mercado porque tenía el potencial de amenazar la seguridad y la seguridad porque era inflamable y para los perpetradores que todavía practicaban la oprificación de gas de 3 kg de gas subsidiada al cilindro de gas portátil para que nos hubiéramos detenido a partir de ahora porque definitivamente tomaríamos medidas decisivas en la forma de arrestos.

AKBP Martuasah dijo que el sospechoso estaba sujeto a:

Artículo 32 Párrafo 2 Jo Artículo 30 y Artículo 31 de la Ley No. 2 de 1981 sobre metrología legal.

Artículo 62 Párrafo (1) Jo Artículo 8 Párrafo (1) Carta B y C de la ley número 8 de 1999 sobre la protección del consumidor.

Artículo 55 de la ley número 22 de 2001 sobre el petróleo y el gas que se modifica en el artículo 40 Número 9 La ley Número 6 de 2023 sobre el establecimiento de Perppu número 2 de 2022 sobre el trabajo cipta. Con un encarcelamiento máximo de 6 años.