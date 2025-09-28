El recién llegado de los Chiefs debutará después del último anuncio de la Semana 4

El Jefes de Kansas City anunció dos avances de la lista antes de su batalla de la Semana 4 con el Ravens de BaltimoreY ambos bits de noticias de transacciones fueron elevaciones de escuadrones de práctica.

«Hemos activado los jugadores de escuadrón de práctica CB Kevin Knowles y dt BRODRIC MARTIN a través de la elevación estándar «, el El equipo de redes sociales de los Chiefs reveló el sábado 27 de septiembre.

Esta será la tercera elevación consecutiva de Gameday para Knowles, que es un novato no reclutado que llamó la atención de los Jefes en los equipos especiales. Knowles ya ha acumulado 4 tacleadas totales Más de 21 equipos especiales Snaps.

La segunda elevación será un debut en Kansas City, ya que Martin tiene su primera oportunidad.

Los jefes le darán un vistazo a Brodric Martin en la Semana 4 contra los Ravens

Los Chiefs firmaron a Martin en el equipo de práctica después del corte de la lista de 53 hombres. Es una ex selección de tercera ronda del Leones de Detroity otro gran cuerpo de 6 pies y 5 en el tackle defensivo.

Quizás, el plan es agregar más carne de res en la línea D con Derrick Henry alineado al otro lado de las trincheras. Los Ravens son conocidos por su ataque de poder, y Martin es un jugador que puede defenderse en el interior.

Con los Leones, Martin apareció en 5 juegos en total, comenzando 1 de ellos. Acumuló 4 tacleadas totales en 53 instantáneas defensivas.

Se espera que los jefes estén por un cuerpo o dos en la línea defensiva después del Mike Danna y Ashton Gillotte News el viernes por la noche. Danna ahora es dudosa, mientras que Gillotte es cuestionable.

Aunque ambos jugadores son fines defensivos, Kansas City siempre podría usar Chris Jones En el exterior versus Baltimore, obstruyendo el medio con rellenos como Martin, Derrick Derri y más.

En otras palabras, un primer plano «más grande» que puede ayudar a embotellar a Henry.

Por supuesto, con ese plan vendría un sacrificio natural del atletismo y la velocidad. Eso podría ser peligroso con Lamar Jackson en el quarterback.

Los jefes usan la elevación del equipo de práctica final de Kevin Knowles

Knowles se ha convertido rápidamente en una promoción popular para el cuerpo técnico de KC en 2025. El esquinero no reclutado jugó mucho níquel esta primavera y verano, pero realmente se ha convertido en un equipo especial para el coordinador Dave Toub.

Desafortunadamente, la Semana 4 será el último juego elegible para el equipo de práctica de Knowles, ya que los Chiefs ya le han pedido el máximo tres veces durante la temporada regular.

Eso significa que si Kansas City quiere continuar utilizando Knowles en equipos especiales, tendrán que firmarlo en la lista de 53 hombres. De lo contrario, será el último que los fanáticos de los Jefes vean al joven durante algún tiempo.

De acuerdo a a Pro Football FocusKnowles ha registrado instantáneas en la cobertura de retorno de patada, cobertura de retorno de despeje, bloque de gol de campo y 1 solitario de retorno de despeje. Ha obtenido calificaciones sólidas de equipos especiales de 68.0 y 66.2 hasta ahora.

Junto con el impacto de su equipo especial, Knowles proporciona profundidad de esquinero en caso de Kristian Fulton No se adapta nuevamente en la Semana 4. Fulton ha estado lidiando con una lesión en el tobillo, y es oficialmente «cuestionable» jugar contra los Ravens.

Los Chiefs no han necesitado desplegar conocimientos en defensa durante sus primeras tres elevaciones de escuadrones de práctica, pero nunca se sabe qué lesiones pueden aparecer a mitad del juego. Por esa razón, la promoción de Knowles atenderá una vez más a dos propósitos para el precio de uno.