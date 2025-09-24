El recién llegado de Leafs brilla en la ‘audición’ de múltiples puntos para la primera línea

El Toronto Maple Leafs Comenzó la acción de pretemporada este fin de semana con una serie de dos juegos en casa y casa contra los senadores de Ottawa. Los Leafs tomaron el juego uno, disfrutando de goles de cuatro patinadores diferentes. Sin embargo, los puntos fueron más difíciles de conseguir en la exposición del martes por la noche, perdiendo 3-2 en un ganador de tiempo extra.

La estrella de la noche fue, sin duda, el recién llegado Matias Maccelli. Maccelli se quedó sin Utah después de que el equipo hizo evidente que querían pasar del joven extremo después de su temporada inaugural. Los Leafs enviaron una selección condicional de la tercera ronda y, a cambio, recibieron un patinador que está haciendo un caso fuerte para un lugar de primera línea en un aspirante a la Copa Stanley.

Esta noche fue la primera oportunidad de Maccelli para patinar para su nuevo equipo, y el entrenador en jefe Craig Berube lo arrojó directamente al fuego. Se dio a conocer antes de la caída del disco que MacCelli estaría patinando en la primera línea Y no decepcionó.

Tallying casi 17 minutos de tiempo de hielo en 21 turnos, Maccelli recogió una asistencia en el primer gol de la pretemporada de Auston Matthews en el primer período.

Más tarde, en el primero, Maccelli acumuló otra asistencia en el gol de poder de Bobby McMann.

No se menciona, Maccelli casi agregó un tercero y cuarto en dos oportunidades de puntuación de alta calidad más adelante en el juego.

Matias Maccelli habla con los medios después del juego

En la verdadera moda de los jugadores de hockey, MacCelli mantuvo sus cartas cerca de su pecho cuando habló con los medios después de su debut en la primera línea.

«Sí, quiero decir que es demasiado temprano» Maccelli dijo en respuesta a una pregunta sobre cómo siente que encaja en la línea de Matthews y Knies. «Todavía estoy tratando de descubrir cómo juegan y están tratando de descubrir cómo veo allí … solo tratando de seguir construyendo y seguir trabajando en ello».

El extremo de 24 años continuó diciendo que sintió que la línea se gelificaba bien a la defensiva y agregó que en la ofensiva era bastante fácil porque «solo tienes que abrirte y te encontrarán».

También habló sobre el ajuste que pasaba del ala izquierda a la derecha.

«Realmente no importa», dijo el finlandés sin rodeos. «Siempre he estado en el lado izquierdo desde que teníamos un chico mayor a la derecha … puedo jugar lo que sea».

Terminó el prensador diciendo que se está enfocando en sentirse más cómodo con poseer y cuidar el disco en esta pretemporada.

Maccelli muestra un juego de 200 pies

Una cosa que fue particularmente alentadora del debut de Maccelli fue su exhibición de capacidades defensivas. Bloqueó un tiro y fue acreditado con dos hits en la noche.

📊 Matias Maccelli en su Maple Leafs (debut de pretemporada): 🔹 2 asistencias (casi 3) 🔹 +1🔹 2 golpes🔹 1 disparo bloqueado Se veía suave con algo de estilo en su juego. No puedo esperar para ver a este tipo al lado de Matthews y Knies. 🇫🇮✨#Leafsforever pic.twitter.com/lphad0letj – Leafslatest (@leafslatest) 24 de septiembre de 2025

Además, ayudó a una facturación forzada en la zona ofensiva que casi llevó a Auston Matthews a enterrar su segundo gol del juego de una alimentación en blanco de Maccelli en la ranura baja.

La competencia continúa, pero Maccelli ciertamente dejó en claro por qué tiene un caso para el trabajo en su debut en Maple Leafs.