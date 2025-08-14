El receptor de Vikings recibe una confirmación devastadora del equipo

El Vikingos de Minnesota‘Recibir Cuerpo parecía recibir un golpe cuando la nueva adquisición de agentes libres, amplio Rondale MooreBajó después de un gran éxito durante el partido de pretemporada del sábado contra los Houston Texans.

El estado de lesión de Moore no se reveló inmediatamente después del juego, aunque el problema se consideró «»Bastante significativo«Por el entrenador en jefe, Kevin O ‘Connell.

Un Historia de Instagram Eso no dio una idea importante de su estado de salud seguido, pero ahora parece que el equipo ha revelado cuál es el pronóstico para Moore, y no son buenas noticias.

Rondale Moore de hecho tiene una lesión que termina la temporada, según el equipo. Se acerca el movimiento de la lista. Simplemente horrible para él. https://t.co/t9pcnabfmd – Kevin Seifert (@SeiFertespn) 12 de agosto de 2025

Rondale Moore confirmó para la temporada

Esta es la segunda vez en tantos años que Moore no verá un solo disparo en la temporada regular, después de que se perdió todo 2024 debido a una rodilla derecha dislocada

Y lo que es más, su problema ahora proviene del otro lado; su rodilla izquierda; Por lo tanto, es solo una segunda lesión en el rango de casi exactamente un año entero.

Cuando se reveló que la lesión estaba en la rodilla, y después de las palabras posteriores de O’Connell después del juego, nunca parecía que Moore podría evitar perder el tiempo sustancial en este próximo año. Y resultó que el resultado fue casi tan malo como podría ser, con la ex selección de la segunda ronda tuvo que volver a quedarse fuera una temporada completa debido a una lesión en la rodilla.

¿Qué sigue para Rondale Moore?

La ex selección de la segunda ronda de los Cardenales firmó un acuerdo de 1 año, $ 2 millones «Probarlo» con los Vikings en la temporada baja después de jugar el último año de su acuerdo de novato con los Falcons, con quien sufrió su primera lesión en la rodilla que terminó la temporada.

A pesar de ser una selección de top-50 draft en 2021, la carrera de la cambiante graduada de Purdue nunca se puso en marcha en Arizona. Se espera que tenga un techo como uno de los receptores de tragamonedas más ágiles en todo el fútbol, Moore nunca logró superar su total de 435 yardas de recepción y un touchdown.

En sus años posteriores con la organización, Moore se mantuvo relativamente consistente, produciendo 414 y 352 yardas en el juego receptor, junto con una impresionante carrera de 178 yardas en su último año en 2023.

Minnesota tenía la esperanza de que Moore pudiera entrar e inmediatamente formar un desafío convincente para el titular, Jalen NailorEl papel de WR3 en la ranura, junto con la selección de la tercera ronda de Rookie, O Felton.

Desafortunadamente para el nativo de Indiana, una vez más no tendrá la oportunidad de competir en otra ofensa en la que tuvo una oportunidad legítima de obtener una cantidad significativa de instantáneas.

Esperemos que su recuperación vaya bien y, con solo 25 años, Moore puede regresar y una vez más competir en un NFL lista.