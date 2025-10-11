El receptor de los Packers recibió una nueva proyección para la extensión del contrato

El Empacadores de Green Bay buscarán volver a encarrilar su temporada este domingo cuando se enfrenten al ex campeón del Super Bowl, Joe Flacopor segunda vez en el lapso de un mes, solo que esta vez como mariscal de campo titular del Bengals de Cincinnati.

Si bien la defensa fue el principal interrogante en el empate ante el vaqueros de dallas Hace dos semanas, se siente como si amor jordanoLa ofensiva liderada por el equipo todavía tiene que alcanzar la máxima velocidad. Especialmente porque habían tenido ambos. cristian watson – quién no jugará en la semana 6 – y Jayden Reed – que se perderá al menos un mes más – ha estado fuera durante gran parte de la temporada hasta el momento.

En línea con eso, un jugador que casi nadie pensó que sería Packer en 2026, Romeo Doubsha comenzado a entrar en el candelero como posible candidato a la prórroga.

¿Cómo sería una extensión de Romeo Doubs?

Jeremy Fowler informó a finales de septiembre que Green Bay “no ha mostrado interés en canjearlo, y mi sensación es que tienen más interés en potencialmente extenderlo”.

Ahora, Rob Demovsky – compañero de trabajo de Fowler en ESPN – ha dado una proyección de cómo podría ser eso para el ex hombre de Nevada.

En un artículo del viernes, Demovsky predice que la extensión de Doubs con la organización (si finalmente consigue una antes de la agencia libre en marzo próximo) podría estar en algún punto dentro del rango de los Cuervos de Baltimore‘ Rashad Bateman en el extremo inferior, o el billetes de búfalo‘ Khalil Shakir en el extremo superior.

“Doubs podría estar considerando un contrato similar a la extensión de tres años y $36,75 millones que los Ravens le dieron a Rashod Bateman en junio o tal vez incluso la extensión de cuatro años y $53 millones que los Bills le dieron a Khalil Shakir en marzo”. Demovsky escribió.

«Al igual que Doubs, ni Bateman ni Shakir han tenido una temporada de 1,000 yardas. Bateman ingresó a la liga en 2021, un año antes que Doubs, mientras que Shakir fue elegido 16 lugares después de Doubs en 2022».

¿Harían bien los Packers en traer de vuelta a Doubs?

Demovsky admite que traer de vuelta a Doubs con un contrato de varios años podría ser complicado, dada la naturaleza ya abarrotada de la sala que actualmente incluye a Watson, Reed, Mechas Dontayvion y novatos Mateo dorado y Salvador Williams. Todos ellos de calibre inicial y todos firmados hasta 2026.

Sin embargo, Doubs ha tenido un gran comienzo de año; ciertamente, según sus estándares, eso podría prestarse independientemente de un nuevo acuerdo.

«Está en camino de 55 recepciones y 760 yardas». escribió Demovsky. «Si bien esos no son números del tipo WR1, ese total de capturas ocuparía el segundo lugar solo después de las 59 recepciones que tuvo en 2023, y su total de yardas superaría su mejor temporada anterior de 674, también en 2023, la única temporada de su carrera en la que no se perdió un juego».

Aunque la oficina central ultra despiadada de Green Bay no es propensa a extensiones por sentimentalismo, dada su falta de un WR1 verdadero y genuino, y la capacidad de Doubs para dar un paso al frente y asumir ese manto en numerosos juegos a lo largo de su carrera, no sería tan sorprendente verlo recibir un nuevo contrato pequeño pero significativo en los próximos meses.