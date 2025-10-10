El receptor de los Filis se niega a hablar sobre agencia libre después de la derrota en la NLDS

Getty

El Filis de Filadelfia Se han familiarizado demasiado con la angustia de la postemporada, pero la salida de la NLDS del jueves por la noche puede ser la más cruel hasta ahora. Por cuarta temporada consecutiva, los Filis llegaron a octubre con legítimas esperanzas de campeonato, sólo para verlos desmoronarse de la manera más atroz.

La temporada de los Filis termina en agonía

En el Juego 4 contra el Dodgers de Los Ángelesrelevista Orion Kerkering tiro errante al plato de home pasó por encima de la cabeza de JT Realmuto en la parte baja de la undécima entrada, sellando la eliminación de los Filis y enviar a los Dodgers a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Una imagen ahora viral capturada por Realmuto apuntando enfáticamente hacia la primera base segundos antes del fatídico lanzamiento, una imagen que instantáneamente se convirtió en un doloroso símbolo del colapso de los Filis.

Para Realmuto, también podría marcar la imagen final de su tiempo con el uniforme de los Filis. El receptor de 34 años, que se unió a Filadelfia en 2019 y ha sido el corazón del equipo desde entonces, entrará en la agencia libre este invierno. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su futuro, dejó claro que esas preguntas podrían esperar.

«No estoy aquí para hablar de agencia libre, amigo», dijo Realmuto a los periodistas después del partido, según Tim Kelly de On Pattison. «No hagas esa pregunta ahora».

La frustración era palpable. Realmuto, tres veces All-Star y dos veces ganador del Guante de Oro, ha pasado años siendo el ancla del cuerpo de lanzadores y la alineación de los Filis. Pero después de otra brutal derrota en los playoffs, su mente estaba comprensiblemente lejos de las negociaciones contractuales o los destinos potenciales.

Realmuto se centra en el dolor actual

Realmuto duplicó su apuesta cuando lo presionaron más, diciendo que ni siquiera había comenzado a considerar la próxima temporada. “Estoy pensando en perder un partido de béisbol” el dijo. «Eso es lo que se siente ahora. Lo último en lo que estoy pensando es en el próximo año. Si quieres preguntarme sobre esta serie o mis compañeros de equipo, lo entiendo. Pero no he pensado en el próximo año todavía».

No es difícil ver por qué. El núcleo veterano de los Filis: Realmuto, Kyle Schwarbery el Ranger Suárez entre ellos—está envejeciendo, y esta última derrota generó dudas sobre si la actual ventana de contención ya se ha cerrado. La directiva de Filadelfia enfrentará decisiones difíciles este invierno, y el estado del contrato de Realmuto probablemente esté en la parte superior de la lista.

El receptor sigue siendo uno de los defensores y encargados de los juegos más respetados de la liga, pero cumplirá 35 años la próxima temporada. Los Filis deben sopesar su liderazgo y experiencia con el inevitable declive que viene con la edad y el costo físico de ser receptor durante más de una década en las mayores.

Aún así, para Realmuto, nada de eso importó inmediatamente después del colapso del jueves. Su silencio sobre la agencia libre no se trataba de estrategia, sino de dolor. Los Filis estuvieron a un lanzamiento, un tiro, un momento de forzar un Juego 5. En cambio, una falta de comunicación y un error de una fracción de segundo terminaron con todo.

Mientras los jugadores de los Dodgers celebraban en el campo, Realmuto se paró detrás del plato, mirando el backstop donde había aterrizado el tiro de Kerkering. Para un jugador que se enorgullece de hacer todo bien, fue un doloroso recordatorio de que ni siquiera los perfeccionistas pueden controlar el caos.

La temporada baja de los Filis pronto traerá respuestas sobre contratos, construcción de plantilla y lo que viene después para uno de los equipos con mayor carga emocional del béisbol. Pero JT Realmuto aún no está preparado para nada de eso.

Por ahora, es sólo un receptor que repite un último lanzamiento que falló.