El receptor abierto de los Colts aborda la controvertida expulsión

En plena Semana 18 de los Indianapolis Colts final de temporada contra el Tejanos de HoustonEl receptor abierto Alec Pierce fue expulsado luego de una confrontación con un árbitro. La expulsión se produjo cuando restaban menos de dos minutos del tercer cuarto después de que Pierce intentara suplicarle al juez de campo Jabir Walker luego de un pase incompleto a la zona de anotación que Pierce creía que debería haber sido un penal contra Houston. Sin darse cuenta, mientras apelaba su caso, Pierce hizo contacto con Walker cuando intentaba levantar el brazo detrás de él. Por regla general, cualquier contacto con un árbitro puede ser motivo de expulsión; sin embargo, es subjetivo según cómo se produjo la sanción.

El roce de Pierce con el árbitro fue aparentemente accidental y no hostil, por lo que su expulsión del juego se sintió grave dadas las circunstancias.

El analista de reglas deportivas de CBS, Gene Steratore, fue llamado por el locutor de CBS, Ian Eagle, para explicar durante la transmisión, e incluso él admitió que «no es mucho contacto».

JJ Watt también señaló que la naturaleza de la pena le pareció «dura».

Alec Pierce abordó el incidente con los medios en el vestuario después del partido.

#potros El receptor abierto Alec Pierce explica el intercambio con el árbitro que llevó a su expulsión: «Pensé que era una interferencia de pase y estaba hablando con él sobre eso, y luego supongo que lo golpeé».

«Pensé que era una interferencia de pase, y estaba hablando con él sobre eso, y luego supongo que lo golpeé». Pierce declaró.

A pesar del desacuerdo de Pierce con la decisión de Walker, aun así hizo un movimiento elegante al disculparse con el árbitro antes de ir al vestuario después de la expulsión.

Pierce explicó su razonamiento para hacer todo lo posible para hacerlo, afirmando: «Sólo quería hacerle saber que no estaba tratando de ponerle las manos encima ni nada por el estilo, ya sabes. Ningún acto malicioso».

Pierce estaba en camino de lograr un desempeño profesional

Pierce se sintió notablemente decepcionado tras las consecuencias y el abrupto final de su temporada, así como por su incapacidad para terminar el juego junto a sus compañeros de equipo. Antes de la expulsión, Pierce estaba en camino a un día de carrera mientras desmantelaba el número de los Texans. defensa de pase de cuatro clasificados. Comenzó el juego con una recepción de touchdown de 66 yardas en la primera posesión de los Colts. Esto llegó con un balón bien colocado del novato Riley Leonard sobre el hombro exterior de Pierce.

Pierce procedió a seguir con otro touchdown, este en un strike de 8 yardas en la esquina trasera de la zona de anotación contra Derek Stingley Jr.

La última jugada notable de Pierce llegó apropiadamente con un balón de 53 yardas de profundidad que preparó la anotación terrestre de Riley Leonard para terminar la serie.

Pierce terminó el juego con cuatro recepciones para 132 yardas y dos touchdowns. Estaba a solo dos yardas de su récord personal en términos de yardas.

Si bien no pudo completar el mejor día de su carrera, sí tuvo la mejor temporada de su carrera. Pierce cruzó la marca de yardas de cuatro dígitos por primera vez en su carrera, terminando con 1,003 yardas en la temporada. Tuvo un récord personal en goles con 84 y recepciones con 47. Sus seis touchdowns estuvieron a uno menos que el máximo de su carrera, que logró el año pasado.

En la temporada, Pierce también terminó con un promedio de 21,3 yardas por recepción, lo que lideró a todos los receptores.

El juego de Pierce ha preparado al receptor para un gran contrato en la temporada baja, ya que está listo para convertirse en agente libre. Esto lleva a la siguiente pregunta que los Colts deben responder.

¿Podrán los Colts permitirse el lujo de Pierce?

A principios de año, Jeremy Fowler de ESPN discutió cómo podría ser un nuevo contrato para Pierce, afirmando, “Los equipos con los que he hablado anticipan [Alec] Pierce alcanzará un gran número en la agencia libre. Creen que el umbral de 20 millones de dólares al año no está fuera de discusión para él”.

Los Colts actualmente tienen el noveno lugar con mayor espacio salarial en la liga a partir de 2026, con casi $45,7 millones disponibles. También tienen 31 próximos agentes libres a los que abordar en la temporada baja, con grandes nombres como Daniel Jones en la lista de personas que podrían obtener grandes ganancias.

Alec Pierce superó las 784 yardas de Michael Pittman Jr. durante la temporada y fue efectivamente el receptor número uno de los Colts durante partes del año. Pero existe la posibilidad de que Pierce busque capitalizar el año de su carrera e vaya a un destino donde le paguen y le traten como la verdadera opción número uno del equipo.

Los Colts necesitarán evaluar cómo quieren proceder en el futuro, ya que Información privilegiada de la red NFL Ian Rapoport informó que Chris Ballard seguirá como director general del equipo la próxima temporada.

Queda por ver si el año de Pierce fue sólo un vistazo de lo que vendrá para Indy o una audición para alguien más.