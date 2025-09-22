El reality shows indio se ha vuelto coreano con cuatro formatos de Kross

Fotos de Kross está dando un salto estratégico al espacio de televisión de realidad de la India, presentando una lista de cuatro formatos sin guión adaptados de originales coreanos exitosos, se reveló en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan.

La casa de producción de Seúl-los Angeles-Mumbai, que ha operado en India desde 2015, está girando de su historial establecido en contenido con guión para aprovechar lo que los ejecutivos ven como una creciente demanda de programación de realidad innovadora en las plataformas de transmisión indias.

«India es uno de los mercados de contenido más emocionantes y dinámicos del mundo», dijo Hyunwoo Thomas Kim, fundador y CEO de Kross Pictures. «Después de una década de colaboración con los narradores de narradores indios, realmente creo que estos formatos sin guión no exitosos a nivel mundial pueden encontrar su expresión más significativa aquí».

La lista de realidad de la compañía comprende dos espectáculos de citas, una competencia basada en el cricket y una serie de realidad de supervivencia. Liderar los formatos de citas es «Amor después del divorcio«, Un éxito coreano de siete estaciones que sigue a 10 divorciados indios que buscan segundas oportunidades en el amor y el matrimonio. El formato tiene como objetivo desestigmatizar el divorcio mientras proporciona entretenimiento, abordando lo que los productores ven como actitudes sociales en evolución en la India.

La segunda entrada de citas, «Heart Signal», adapta uno de los formatos de realidad más populares de Corea en su carrera de cuatro estaciones, con versiones adicionales producidas en China y Japón. El programa coloca a 10 adultos jóvenes en una casa compartida durante 30 días, con los participantes comunicando el interés romántico a través de señales sutiles en lugar de expresión directa, mientras que un panel de celebridades ofrece comentarios.

Completando la pizarra hay un reality show de cricket basado en un formato de béisbol coreano y una competencia de supervivencia que combina la dinámica conjunta con desafíos físicos y mentales.

«La televisión de realidad en India, un sector desatendido, está en un punto de inflexión», dijo Sana Siddiqui, jefe de contenido de Kross Pictures India. «La audiencia ya no está satisfecha con el drama basado en fórmulas o los conflictos fabricados. Quieren espectáculos auténticos, agudos y culturalmente arraigados».

Fundada en 2004 y anteriormente subsidiaria de Kakao, Kross Pictures ha construido su presencia india a través de adaptaciones de características, incluidas «TE3N» con Amitabh Bachchan y «Jaane Jaan Jaan» de Netflix, protagonizada por Kareena Kapoor Khan, que se convirtió en una de las películas indias más observadas de la plataforma en 2023.

El movimiento hacia sin guión refleja tendencias más amplias de la audiencia, particularmente entre los espectadores de la Generación Z y Millennial que impulsan el consumo de contenido coreano en toda la India. La compañía mantiene simultáneamente su desarrollo con guión, con una serie web en idioma tamil basada en un webtoon coreano que comenzará a filmar en diciembre para una importante plataforma de transmisión india.

«En Kross Pictures, nuestra visión es crear historias inolvidables que resuenen y se conecten con el público a nivel mundial», dijo Kim. «A medida que nos expandimos al mercado sin guión, seguimos comprometidos con nuestra misión de ser una casa de producción confiable que une culturas y fomenta un intercambio significativo de este-oeste a través de cine, televisión y medios digitales».