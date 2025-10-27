El Real Madrid Destroza Al Barcelona, ​​La Boca Irrespetuosa De Lamine Yamal

Jacarta – Noticias sobre real madrid quien logró conquistar Barcelona 2-1 en el duelo El clásico convertirse en un objetivo para los lectores Bola VIVA durante todo el lunes 27 de octubre de 2025.

Aún desde el Clásico, el ambiente después del pitido largo se calentó a causa de una discusión entre Dani Carvajal, Vinicius Junior y los jóvenes jugadores del Barcelona. Lamina Yamal.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales de fútbol y deportes, resumidas por VIVA:

5. Adaptación al calor y a las duras pruebas: preparación de la selección nacional sub-17 de Indonesia para el Mundial



Jugador de la selección indonesia sub-17

Selección Nacional Indonesia U 17 está en la fase final Preparativos para el Mundial Sub-17 de Qatar 2025. El joven equipo dirigido por el técnico Nova Arianto realizó un campo de entrenamiento y una serie de pruebas en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo principal de adaptarse a las condiciones climáticas y tácticas contra duros oponentes.

4. Los medios tailandeses están calientes después de que PSSI rechazara a Shin Tae-yong: el entrenador más exitoso de Indonesia fue abandonado



El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong (STY)

La decisión de la Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) cierra la puerta a la posibilidad de que Shin Tae-yong regrese como entrenador de la Selección de Indonesia llamó mucho la atención de los medios tailandeses. De hecho, consideraron esta decisión como un movimiento confuso, considerando que el técnico surcoreano es considerado uno de los entrenadores más exitosos en la historia de Garuda.

3. La extraña respuesta del presidente de la FIFA sobre el doble rasero de Rusia e Israel



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vuelve a ser el centro de atención después de responder a las preguntas El supuesto doble rasero de la FIFA hacia Rusia e Israel. Actualmente, Rusia sigue sufriendo fuertes sanciones por parte de la FIFA desde la invasión militar de Ucrania en 2022. Como resultado de este castigo, la selección rusa tiene prohibido aparecer en eventos de clasificación para la Copa del Mundo y en todas las competiciones oficiales de la FIFA y la UEFA.

2. Casi se pelean, la boca grosera de Lamine Yamal enfureció a Carvajal y Vinicius



Kyian Mbappé High Yamal

La tensión candente tiñó el final del partido de El Clásico entre Real Madrid y Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, el domingo por la noche WIB (26 de octubre de 2025). A pesar de El Real Madrid ganó 2-1.El ambiente tras el pitido largo se calentó a causa de una discusión entre Dani Carvajal, Vinicius Junior y el joven jugador del Barcelona Lamine Yamal.