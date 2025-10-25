El RB novato de los Chiefs recibe una actualización prometedora del entrenador en jefe Andy Reid

El Jefes de Kansas City No tuvieron exactamente el comienzo de la campaña 2025 que esperaban, pero después de obtener victorias en tres de sus últimos cuatro juegos, parece que están de regreso en el camino correcto. Sin embargo, todavía hay algunos problemas que deben solucionarse si el equipo pretende encontrar el camino de regreso al Super Bowl.

Uno de los mayores problemas de los Chiefs en lo que va de la temporada ha sido la falta de un ataque terrestre. Tanto Isiah Pacheco como Kareem Hunt han tenido problemas para lograr que algo funcione y durante la mayor parte de la temporada, Patrick Mahomes ha sido el corredor más efectivo del equipo. De cara a la semana 8, entrenador en jefe Andy Reid tiene una posible solución e implica corredor novato Brashard Smith.

Brashard Smith podría ganar más jugadas para los Chiefs

En 2024, el ataque terrestre de los Chiefs tuvo dificultades para avanzar, gracias en gran parte a que Pacheco se perdió la mayor parte de la temporada por una fractura de peroné. La esperanza era poder disfrutar de una buena temporada de recuperación en 2025 ahora que está completamente sano, pero hasta este punto, ha seguido luchando junto a Hunt.

Mahomes ha logrado compensar las dificultades con su habilidad de trepar, pero en algún momento, sería bueno para él tener algún tipo de ataque terrestre consistente que lo apoye. Con Pacheco y Hunt incapaces de hacer mucho, los fanáticos han pedido que Smith, un novato de séptima ronda, haga más toques desde el backfield.

Hasta este punto, Smith no ha logrado hacer mucho en el terreno, acumulando sólo 67 yardas en 22 acarreos, pero acumuló 122 yardas en 14 recepciones desde el backfield, mostrando su potencial en el proceso. Dado que Kansas City necesitaba algo de ayuda como corredor, Reid recientemente hizo que pareciera que Smith podría conseguir más jugadas en ofensiva avanzando.

«Ha hecho un buen trabajo al aprenderlo… se mantuvo firme e hizo un buen trabajo», dijo Reid sobre Smith el viernes. «Hemos podido darle un poco más cada semana en diferentes roles; lo estamos moviendo por todos lados. No veo que esa parte cambie; vamos a seguir utilizando sus talentos».

Chiefs apuntan a continuar ganando en la semana 8

Con Mahomes teniendo de regreso a su equipo completo de receptores de pases en el campo, eso debería ayudarlo a compensar la falta de un ataque terrestre. Si Smith puede emerger como un contribuyente inesperado de la misma manera que Pacheco irrumpió en escena como novato de séptima ronda en 2022, eso podría ayudar a que los Chiefs sean aún más peligrosos de lo que ya son.

Kansas City está avanzando en este momento y buscará continuar con su racha ganadora cuando se enfrente al Comandantes de Washington en la Semana 8. Los Commanders están lidiando con su propia cuota de problemas de lesiones, y la más importante de todas involucra al mariscal de campo estrella Jayden Daniels, quien ha sido descartado para este juego. Con este juego programado para Monday Night Football, el inicio está programado actualmente para las 8:15 pm ET.