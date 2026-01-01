El RB de 1600 yardas de los Chiefs tiene una ‘oportunidad’ de debutar en la semana 18

El Jefes de Kansas CityLa temporada ha terminado en todo menos en el nombre. Sin embargo, eso podría permitir al equipo tomar algunas decisiones de selección para darles visibilidad a los jugadores que de otro modo no verían mucho tiempo de juego.

Una de esas personas, según el entrenador Andy Reid, es ex Tejanos de Houston corriendo hacia atrás, Dameon Piercequien tiene “una oportunidad” de vestirse este fin de semana y realizar algunas jugadas significativas en la ofensiva.

«Él estará allí». reid dicho sobre Pierce durante la conferencia de prensa del miércoles. «Él practicará, y lo ha estado haciendo gradualmente, trabajando con él, asegurándose de que se sienta cómodo con lo que estamos haciendo. Quiero decir, existe la posibilidad de que tenga la oportunidad de llegar allí. Pero tengo que ver eso a medida que avanzamos aquí, ver cómo le va con el resto de las prácticas aquí».

Dameon Pierce no ha logrado estar a la altura de su buen comienzo en Houston

Después de un comienzo espectacular en su carrera profesional como selección de cuarta ronda procedente de la Universidad de Florida en 2022, Pierce no pudo continuar con el fuerte impulso de su año de novato y fue degradado al puesto de suplente detrás. Devin Singletary en 2023 antes de quedar atrás Joe Mixón en 2024.

2025 lo vio comenzar como tercer larguero; con ambos novatos de cuarta ronda, Marcas leñosas y Nick Chub delante de él en la tabla de profundidad; y fue puesto en libertad a mediados de noviembre.

Pierce fue contratado por los Chiefs poco después y firmó con el equipo de práctica, antes de ser ascendido a la plantilla activa hace 11 días.

A pesar de haber estado dentro y alrededor del equipo durante más de un mes, Pierce aún no ha registrado ni una sola jugada ofensiva durante su estadía en Kansas City, y actualmente ocupa el cuarto lugar en la sala de corredores detrás. Isiah Pacheco, karem caza y Brashard Smith.

¿Podría Dameon Pierce tener un papel importante en el backfield de los Chiefs en 2026?

Desafortunadamente, la respuesta breve es poco probable.

Pierce buscará un nuevo acuerdo en la temporada baja, y dada su falta de tiempo de juego con los Chiefs hasta ahora en su mandato, parecería que su rol no será a largo plazo, particularmente considerando que el equipo todavía tiene vínculos con jugadores como Hunt y el novato seleccionado en séptima ronda, Brashard Smith, con quien el equipo está entusiasmado como prospecto en el futuro.

También existe un escenario bastante probable en el que Kansas City decida reclutar un nuevo corredor en el 2026. NFL Draft para ser más joven y dinámico en el puesto.

De ninguna manera es muy lejano que Pierce pueda terminar recontratando en KC, especialmente dado el desempeño decreciente de Pacheco y el vencimiento del contrato de novato, y el hecho de que Hunt tendrá 31 años antes del inicio de la apertura de la temporada 2026. Pero si lo hace, probablemente quedará atrapado detrás de Smith y al menos de otro prospecto, al menos en este momento.

Sin embargo, Reid dijo que se le daría la oportunidad de demostrar lo que puede hacer en lo que es esencialmente una goma muerta contra el Asaltantes de Las Vegas – y si aparece, quién sabe qué podría pasar.