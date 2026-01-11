El rápido gol masculino de Beckham entre Persib vence a Persija en la primera mitad

VIVA – persib Bandung abrió un candente contra duelo persia Yakarta con resultados positivos. Jugando frente al público en el Estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Maung Bandung cerró la primera parte con una ventaja de 1-0 en la continuación de la Superliga 2025/2026, el domingo 11 de enero de 2026 por la tarde WIB.

Gol rápido marcado Hijo de Beckham Cuando el partido llevaba apenas cinco minutos de juego, inmediatamente cambió la dinámica del partido. Persija intentó responder, pero la sólida defensa de Persib hizo que el marcador no cambiara hasta el descanso.

Al iniciar el partido, ambos equipos parecieron cautelosos en los primeros minutos. La intensidad del duelo se sigue manteniendo, pero el flujo de ataques a menudo se detiene antes de entrar en el último tercio del campo. La situación cambió cuando Persib supo aprovechar la negligencia del rival.

A partir de un pase de Berguinho desde la banda derecha, la zaga de Persija no supo anticipar el balón a la perfección. Beckham Putra golpeó inmediatamente la bola salvaje que se creó para darle a Persib la ventaja. Este gol se convirtió en un impulso importante para los locales.

Detrás de un gol, Persija intentó acelerar el ritmo del juego. El equipo de Mauricio Souza empezó a ser más atrevido en la presión y el control del balón. Sin embargo, los esfuerzos de los Tigres de Kemayoran a menudo fracasaron en el área de defensa de Persib, que parecía disciplinada y firme.

La mejor oportunidad de Persija llegó en el minuto 38. Maxwell Souza, que estaba libre, disparó raso, pero Teja Paku Alam reaccionó rápidamente bloqueando el balón con los pies. Esta situación se convirtió en la amenaza más real para Persib durante la primera mitad.

La presión de Persija continuó antes del descanso. Un fuerte disparo de Allano Lima en el minuto 43 dio en el palo. El balón rebotado que llevó a Eksel Runtukahu no pudo aprovecharse al máximo después de que el jugador perdió el equilibrio. La oportunidad se desperdició y el marcador quedó 1-0.

La superioridad de Persib en la primera parte no se puede separar de su eficacia para aprovechar las oportunidades y su tranquilidad para reducir los ataques del rival. Mientras tanto, Persija muestra un potencial peligroso, pero no ha sabido convertir las oportunidades en goles.

Con una alta tensión desde el inicio del partido, se espera que la segunda mitad siga siendo feroz. Persija debe mostrarse más inteligente para ponerse al día, mientras que Persib intentará mantener su liderazgo frente a sus propios seguidores.