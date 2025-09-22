El rally de Hollywood ‘Jimmy Kimmel Live’ insta a Disney no inclinarse ante Trump

Solo una hora antes de que ABC hiciera el anuncio de que «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Regresaría a las ondas del martes, un grupo de políticos y líderes del gremio de Hollywood celebraron una conferencia de prensa y un concentrado frente al estudio de Hollywood del programa para instar a Disney a traer de vuelta el programa.

«Los aliados de Trump piensan que la Primera Enmienda viene con un asterisco», dijo el representante. Laura Friedman (D-Calif. Distrito 30). «Piensan que significa que obtiene la libertad de expresión siempre y cuando a Donald Trump le guste. Pero no puede silenciar la disidencia. No puede decirle al pueblo estadounidense qué decir o lo que pueden y no pueden escuchar … Esto no es solo un programa nocturno. donde el gobierno puede decirles qué decir «.

Friedman sacó una copia grande de la Primera Enmienda al agregar: «No puedes cancelar la Constitución de los Estados Unidos, no hoy, no mañana, no bajo nuestro reloj».

La conferencia de prensa no salió sin problemas; Un partidario de Trump con un altavoz de micrófono intentó ahogar el evento; Fue entonces cuando los asistentes gritaron «¡Free Speech!» Más tarde, un helicóptero de bajo volador Fox 11/KTTV, que estaba obteniendo un video del evento, también ahogó algunos de los altavoces.

El representante Brad Sherman (D-Calif. Distrito 32) intentó señalar que el extremo derecha Charlie Kirk ahora ha sido elogiado como un absolutista de libertad de expresión, por lo que, en su mente, quejando Kimmel era hipócrita.

«Esta administración de la mafia es tan audaz que hacen el idioma de la mafia a la vista», dijo. «Lo que está haciendo esta administración, lo que Brendan Carr es socavar las palabras de Charlie Kirk. Charlie Kirk dijo que se le debería permitir decir cosas escandalosas. Hay un discurso deshonesto, hay un discurso malvado, y todo está protegido por la primera enmienda. Jimmy Kimmel no hizo las palabras de Charlie Kirk. Donald Trump.

Sherman que dijo que personalmente, como ciudadano, planeó boicotear y las empresas que anunciaban en ABC a las 11:35 pm si Kimmel no fue traído de vuelta. También dijo que si Kimmel regresara, apoyaría a esos anunciantes, lo cual es presumiblemente lo que ahora hará.

«La Primera Enmienda se ocupa de lo que hacemos como gobierno, y el gobierno debería preocuparse, pero también somos ciudadanos privados», dijo. «Y yo, por mi parte, estaré mirando quién anuncia en ABC de 11:30 p.m. a 12:30 p.m. y hablando solo para mi propia familia, si vemos a Jimmy Kimmel, vamos a ver a esos anunciantes. Y si vemos una programación alternativa, estaremos boicotando a quienes compran el tiempo».

La representante Judy Chu (D-Calif. Distrito 32), copresidiente, el Caucus de los Derechos Creativos del Congreso, advirtió que el presidente Trump ha estado exigiendo el cuero cabelludo de Kimmel por algún tiempo. «Primero, escribió Trump, hace más de dos meses que el programa de Jimmy Kimmel debería ser cancelado. Luego, la semana pasada, la presidente de la FCC de Trump dijo que las empresas deberían tomar medidas sobre Kimmel, incluso diciendo que pueden» hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil «. Y las compañías recibieron el mensaje «.

Luego criticó a Nexstar: «El distribuidor más grande de ABC, que necesita la aprobación de la FCC para una fusión de $ 6.2 mil millones, siguió inmediatamente sus órdenes y se adelantó al programa, y ​​ABC sacó el aire indefinidamente. Por lo tanto, esto no fue sobre los comentarios que un comediante hizo Charlie Kirk. Esto se trata de un presidente que lleva el poder del gobierno federal a sus críticos, un comediante que ha hecho los cuatro meses. Diciendo que la FCC debe ir más allá y cancelar las licencias de transmisión de redes que critican bien.

El representante Ted Lieu agregó que no se trata solo de Kimmel. «El año pasado, la Corte Suprema dictaminó una decisión unánime de que los funcionarios del gobierno no pueden obligar a terceros a castigar o suprimir las opiniones de que los funcionarios del gobierno son falsos, y mi mensaje a ABC es muy simple: no se arrodillan», dijo. “¿Qué sucede cuando te arrodillas? El matón viene después de ti nuevamente, y ahora el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenaza a ABC porque no le gustan las declaraciones hechas por ‘The View’. ¿Cuándo se detendrá esto?

Y para demostrar su punto, Lieu dijo: «Puedo decir que cosas como Donald Trump están en parte en los archivos de Epstein porque está en todos los archivos de Epstein».

Otros oradores en el evento incluyeron el Presidente de los Escritores del Presidente de Estados Unidos, Meredith Stiehm, además de los miembros de SAG-AFTRA, Teamsters, IATSE y otras uniones.