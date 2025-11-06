El quinto presidente de Estonia da la bienvenida a la delegación de la Liga Indonesia de Pingpong, dispuesta a colaborar en el desarrollo de los atletas jóvenes

VIVA – 5to Presidente Estonia quien también funge como Presidenta del Comité Olímpico de Estonia, Kersti Kaljulaid, recibió una visita de cortesía de la delegación Liga de pingpong de Indonesia (IPL) dirigida por Komjen (P) Petrus R. Golose, jueves 6 de noviembre de 2025, en la oficina de Eesti Olümpiakomitee, Tallin, Estonia.

Lea también: NPCI DKI Jakarta y YIPB presentan el mayor campeonato de tenis de mesa inclusivo con un premio total de 180 millones de IDR



Durante la reunión, Kaljulaid explicó los avances de Estonia en diversos campos, incluida la digitalización y el sistema de autopago de impuestos.

También reveló que en su país hay alrededor de 15.000 jugadores de ping pong activos y 47 clubes que se gestionan mediante un sistema como en Alemania.

Lea también: El presidente de KONI cierra oficialmente Silataruna U-19 y alienta el aumento del tenis de mesa de Indonesia



Kaljulaid expresó su agradecimiento por el enfoque de la IPL que enfatiza el desarrollo de la juventud y está lista para abrir la puerta a la cooperación con Indonesia en el campo del deporte. tenis de mesa.

«Centrarnos en la generación más joven es una muy buena idea. Estamos abiertos a trabajar juntos para que este deporte sea cada vez más amado por los niños», afirmó Kaljulaid.

Lea también: Con 260 participantes se celebró con éxito el Torneo de Tenis de Mesa Copa Mujahidien 2025



En aquella ocasión, el expresidente de Estonia también destacó la firme postura de su país en el rechazo a la legalización de la marihuana.

Mientras tanto, el presidente de IPL, Prof. Petrus R. Golose, expresó su admiración por el sistema de servicios públicos altamente eficiente y transparente de Estonia.

Él cree que Indonesia puede aprender mucho de este país báltico, incluida la construcción de una gobernanza de organizaciones deportivas modernas y basadas en la tecnología.

Durante la reunión, Golose también presentó una serie de programas emblemáticos de la IPL, uno de los cuales fue «Smash on Drugs», que invita a los jóvenes a mantenerse alejados de las drogas y los anima a practicar deportes, especialmente el tenis de mesa.

«El tenis de mesa se puede jugar en cualquier lugar sin necesidad de una gran superficie. Nuestro objetivo no es sólo producir campeones, sino también hacer que este deporte sea amado por los jóvenes», afirmó Golose.

También enfatizó la importancia de la igualdad de género en el desarrollo de las carreras de las atletas de tenis de mesa en Indonesia.

A esta visita también asistieron Urip Sucipto, como Subdirector de Operaciones de IPL, y el Emb. Harry Richard James Kandou, personal especial de Relaciones Internacionales de IPL.

Por parte de Estonia estuvo Priit Lehtlaan, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Tenis de Mesa de Estonia, quien también apoyó el plan de colaboración con Indonesia.

Ambas partes acordaron fortalecer las relaciones bilaterales en el ámbito deportivo, especialmente en el desarrollo del tenis de mesa y el entrenamiento de jóvenes deportistas.