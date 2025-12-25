El QB Lamar Jackson podría encajar perfectamente en el intercambio de la AFC Este

El tiempo último Cuervos de Baltimore jugador de ataque Lamar Jackson entró en una temporada baja con su carrera en constante cambio, fueron necesarios grandes actos de colusión entre un grupo de poderosos multimillonarios para evitar que se fuera.

Esta vez, es posible que esos obstáculos no existan.

Con Jackson el tema de rumores comerciales en lo que podría ser una temporada perdida para los Ravens, Mike Preston del Baltimore Sun escribe el Delfines de Miami podría ser el principal candidato en cualquier acuerdo para Jackson, dos veces NFL Jugador más valioso.

«Los Ravens deberían considerar posibles cambios (por Jackson), que podrían darles dos o tres selecciones de primera ronda», escribió Preston. “A Jackson le encantaría tocar en Miami, donde Tua Tagovailoa ya no es el titular… Baltimore también debería reclutar a un mariscal de campo en las primeras rondas”.

Para ser claros, cambiar a Jackson a los Dolphins y no recuperar a un mariscal de campo titular legítimo a cambio casi con certeza significaría una reconstrucción masiva para los Ravens. .

Jackson parece preparado para un nuevo comienzo

Si alguna vez ha habido un jugador de la NFL que necesita un nuevo comienzo, es Jackson, quien ha parecido totalmente agotado en algunos momentos esta temporada, pero nunca ha parecido totalmente sano.

Jackson se perdió 3 partidos a principios de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva. Dejó la primera mitad de una derrota de la Semana 16 ante el Patriotas de Nueva Inglaterra con una contusión en la espalda y está en el día a día para un juego de la Semana 17 contra el Empacadores de Green Bay.

En ocasiones, como cuando los Ravens fueron multados con $100,000 por incluir incorrectamente a Jackson en un informe de lesiones de la Semana 7, la comunicación entre el jugador y el equipo no parecía existir. El resultado final es que los Ravens tienen marca general de 7-8 con 2 juegos restantes en la temporada regular y solo un 9 por ciento de posibilidades de llegar a los playoffs. según NFL.com

El problema de los Dolphins es el dinero. Si bien Jackson podría estar dispuesto a pasar una temporada más sin un nuevo contrato, todavía costará 75,4 millones de dólares contra el tope salarial en 2026 y el el precio solo sube en una extensión cuanto más espera.

Suponiendo que no haya socios comerciales, los Dolphins se enfrentarán a un tope salarial de $ 99 millones si Tagovailoa es liberado después del 1 de junio.

Por qué los delfines encajarían perfectamente

Para la carrera de Jackson, mudarse al sur de Florida podría ser lo mejor. Tenemos que reconocer el desgaste que viene con 8 temporadas como titular en la división más dura de la NFL en términos de clima: Baltimore, Cleveland, Pittsburgh y Cincinnati no son lugares amigables para que el mejor mariscal de campo corredor de todos los tiempos de la NFL ejerza su oficio.

También está el factor «Regreso a casa» para Jackson, quien nació y creció en el sur de Florida y protagonizó la escuela secundaria Boynton Beach antes de salir de la nada para ganar el Trofeo Heisman en Louisville.

«Reestructurar Lamar jacksoncontrato de » Brady Hamilton, reportero de los delfines escribió en X. “Simplemente haces lo que sea necesario para ponerlo en una situación delfines uniforme.»

“Podía imaginarme absolutamente (a los Ravens) recibiendo una llamada telefónica del asaltantes o el Delfines” El comentarista de Fox Sports, Colin Cowherd dijo el 24 de diciembre.