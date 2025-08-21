El Leones de Detroit ha sido paciente con el prospecto de mariscal de campo Hooker Hendon. Pero esa paciencia finalmente puede estar agotando.

Al menos eso es lo que argumentó que Alex Kay de Bleacher Report debería estar sucediendo para los Leones. El jueves, Kay nombró a Dealing Hooker, One Trade Detroit debería propuestos antes del comienzo de la temporada regular de la NFL 2025.

Kay lanzó a los leones enviar a la prostituta al Rams de Los Ángeles para una selección de la séptima ronda.

«El jugador de 27 años ha luchado por encontrar su equilibrio con el club, y ambas partes podrían beneficiarse de un nuevo comienzo». escribió kay.

“Con Kyle Allen asaltándose al QB número 2 del Detroit esta temporada, los Leones pueden pasar de manera segura desde Hooker y probar su suerte de la tercera cuerda con un agente libre no reclutado o un veterano strooff aún permanente en el mercado abierto.