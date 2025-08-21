El Leones de Detroit ha sido paciente con el prospecto de mariscal de campo Hooker Hendon. Pero esa paciencia finalmente puede estar agotando.
Al menos eso es lo que argumentó que Alex Kay de Bleacher Report debería estar sucediendo para los Leones. El jueves, Kay nombró a Dealing Hooker, One Trade Detroit debería propuestos antes del comienzo de la temporada regular de la NFL 2025.
Kay lanzó a los leones enviar a la prostituta al Rams de Los Ángeles para una selección de la séptima ronda.
«El jugador de 27 años ha luchado por encontrar su equilibrio con el club, y ambas partes podrían beneficiarse de un nuevo comienzo». escribió kay.
“Con Kyle Allen asaltándose al QB número 2 del Detroit esta temporada, los Leones pueden pasar de manera segura desde Hooker y probar su suerte de la tercera cuerda con un agente libre no reclutado o un veterano strooff aún permanente en el mercado abierto.
«Sin embargo, Hooker aún podría tener un mínimo de valor comercial debido a su estado de draft, y un equipo como los Rams podría estar lo suficientemente desesperado como para tirar los dados».
Kyle Allen ha sido inconsistente a veces esta pretemporada. Pero Hooker ha sido menos que estelar con oportunidades extendidas este mes.
En tres juegos de exhibición, Hooker ha completado 16 de 29 pases (55.2%) para 117 yardas. Ha promediado solo un poco más de cuatro yardas por pase con cero touchdowns y dos intercepciones.
Todos tenían Dos intercepciones en su debut de pretemporada el 31 de julio. Pero desde entonces, ha completado el 84% de sus pases con cuatro touchdowns y sin selecciones.
