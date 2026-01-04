El QB estrella del Jugador del Año se une al equipo de playoffs de fútbol americano universitario para el Big 12

Un mariscal de campo estrella del College Football Playoff ya encontró un nuevo hogar después de ingresar al portal de transferencias. Mientras los últimos cuatro equipos luchan por el campeonato nacional, el resto del país se centra en el portal de transferencias de fútbol universitario.

Recién salido de una temporada profesional, el ex mariscal de campo de James Madison, Alonza Barnett, entró al portal y encontró un nuevo equipo en cuestión de días. Barnett se dirige a los 12 grandes anunciando su decisión de unirse a UCF, donde el llamador de señales de doble amenaza es el favorito inicial para ser el titular de los Caballeros. Se espera que el mariscal de campo reemplace a Tayven Jackson.



Barnett lanzó para 2,806 yardas23 touchdowns y ocho intercepciones mientras completaba el 58,4% de sus pases en 14 apariciones para JMU en 2025. El mariscal de campo también agregó 589 yardas terrestres y 15 touchdowns por tierra.

Más allá de estadísticas impresionantes, Barnett llevó a James Madison a un campeonato Sun Belt cuando JMU irrumpió en la fiesta de los playoffs de fútbol universitario. Barnett fue nombrado Jugador Sun Belt del Año en 2025.

Esto es lo que necesita saber sobre las últimas noticias del fútbol universitario.

Se proyecta que el nuevo QB de la UCF, Alonza Barnett, tendrá un valor NIL de $ 321,000

Los acuerdos NIL no se hacen públicos, pero el valor de Barnett se proyecta en 321.000 dólares. para On3. Durante la primera temporada de Scott Frost en su segunda etapa en la UCF, los Knights lucharon con la volatilidad como mariscal de campo. Después de transferirse desde Indiana, Jackson no logró brindar un juego consistente en la posición en 2025.

«El mariscal de campo no es diferente a otras posiciones», dijo Frost el 10 de diciembre de 2025. según Brandon Helwig de On3. «En un mundo perfecto, los estamos desarrollando todos internamente. No tuvimos la oportunidad de hacer mucho el año pasado porque llegué aquí después del Día de la Firma. Así que este es realmente nuestro primer paso para tratar de reclutar algunos componentes básicos en varias posiciones, siendo el mariscal de campo ciertamente una.

«Si estuvieras experimentando esto todos los días y viendo el drama y los precios que conlleva la transferencia de mariscales de campo, ciertamente nos beneficiaría tener uno de cosecha propia. Amo a los dos muchachos que tenemos. Vamos a invertir en ellos y tratar de construir a alguien que podamos conservar por un tiempo».

Rumores del portal de transferencias: Sam Leavitt de Arizona State y Brendan Sorsby de Cincinnati entre los mejores quarterbacks que buscan nuevos equipos

En medio de mariscales de campo estrella como Sam Leavitt de Arizona State y Brendan Sorsby de Cincinnati en el portal que genera revuelo, Barnett ha pasado un poco desapercibido. Barnett le da a la UCF un mariscal de campo dinámico de doble amenaza que Frost codicia, además de tener experiencia en los playoffs de fútbol universitario, incluso si el partido de la CFP de James Madison contra Oregon no salió según lo planeado.

Es posible que el mariscal de campo no haya jugado consistentemente una competencia de élite en James Madison, pero el comunicador se desempeñó bien contra los mejores equipos en el calendario de JMU. Barnett lanzó para 273 yardas y dos touchdowns contra Oregon en el College Football Playoff. El mariscal de campo de doble amenaza también agregó 45 yardas terrestres y touchdown por tierra.