El QB de respaldo de Alabama de seis pies-seis lanza el pase de touchdown

El Alabama Crimson Tide Se recuperó a lo grande durante la primera mitad del enfrentamiento de la Semana 2 del equipo en el estadio Bryant Denny contra la Universidad de Louisiana Monroe Warhawks.

La marea anotó en cada una de sus primeras cinco unidades de la noche, anotando cinco touchdowns en los primeros 20 minutos del juego.

La final de los cinco puntajes llegó en un Pase de touchdown de seis yardas del mariscal de campo de segundo año de camisa roja Austin Mack al ala cerrada de primer año Kaleb Edwards.

En su primer viaje de la noche, Mack fue tres por tres por el aire para 30 yardas y un touchdown.

Ty Simpson fue nueve para nueve con un par de touchdowns y 157 yardas antes de que el equipo hiciera el cambio. Volvió a entrar en el juego después del viaje para llevar al equipo al medio tiempo.

Conozca a Austin Mack

Mack es un pistolero de seis pies y seis pies de Loomis, California. Fue el primer entrenador en jefe de mariscal de campo, Kalen DeBoer, reclutó, lanzando su compromiso de la Universidad de Washington a Alabama después de que el equipo contrató a DeBoer.

Fue un recluta de cuatro estrellas de consenso, ganando la designación de ESPN para el 14º mejor prospecto de mariscal de campo de la nación en 2023.

En su primer año en Alabama, apareció en solo un juego. Fue dos por tres, lanzando un touchdown como un verdadero estudiante de primer año en el último cuarto de la victoria por 52-7 de Alabama sobre Mercer en noviembre pasado.