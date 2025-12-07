El puesto final en el Open Championship 26 se decidirá en el nuevo clasificatorio del lunes

Durante décadas, el campo para el abierto se ha poblado en gran medida a través de una mezcla de exenciones, campeones anteriores, jugadores mejor clasificados, ganadores recientes de grandes torneos y un conjunto de clasificados internacionales y regionales, incluidos La serie de clasificación abierta y las tradicionales pruebas locales y clasificatorias finales.

Pero para 2026, el organismo rector, el R&A, está agregando una puerta final nueva y dramática: un clasificatorio de “última oportunidad” de un día que se llevará a cabo el lunes anterior. Comienza el Abierto.

El 13 de julio, hasta 12 jugadores jugarán en Birkdale real en una competición de juego por golpes de 18 hoyos; el ganador obtiene la entrada número 156 y última al Open at Birkdale a partir del 16 de julio.

Es un cambio claramente destinado a inyectar un momento más emocionante y de alto riesgo en la semana de puertas abiertas: un último sprint de esperanza, de una oportunidad más en el Claret Jug. Como afirmó el R&A, la iniciativa “proporcionará a los fanáticos… drama e intriga” sin dejar de estar alineada con normas de calificación tradicionales.

¿Quién accede al clasificatorio de última oportunidad?

No cualquiera puede registrarse. El campo de 12 jugadores está estrictamente restringido a aquellos que ya se acercaron a través de las diversas rutas de clasificación existentes, pero que simplemente se quedaron fuera. Según el R&Ala elegibilidad incluye:

Los dos mejores jugadores no exentos del ranking mundial (OWGR) a partir del lunes anterior al clasificatorio (6 de julio).

El subcampeón del campeonato amateur más reciente, siempre que siga siendo amateur en el momento de la clasificación.

Competidores que perdieron en un desempate en la Clasificación Final.

Jugadores que terminaron un lugar detrás de las posiciones de clasificación finales en esos sitios de Clasificación Final.

Competidores que estaban empatados por un lugar de clasificación en uno de los eventos OQS (excluyendo Escocia) pero perdieron debido a una clasificación más baja en el OWGR.

Si menos de 12 jugadores aceptan, se sortearán suplentes para llenar el campo, probablemente en orden de elegibilidad o clasificación.

Lo que aporta el clasificatorio de última oportunidad

en un campo donde la mayoría de los lugares están cerrados meses De antemano, este clasificatorio de última oportunidad restaura la sensación de posibilidad. Para aquellos que están al margen, los aficionados que llaman a la puerta, los profesionales experimentados justo debajo de la línea de corte en la clasificación final, ofrece un último giro.

También refleja el espíritu de “entrada abierta” que dio nombre al Open: un campo de campeones que, en teoría, permanece abierto a cualquiera capaz de jugar a un alto nivel. Al limitar el campo a aquellos que ya estuvieron cerca, el R&A equilibra la tradición con la equidad, asegurando que el puesto final sea para un candidato que lo merezca y no para un comodín aleatorio.

«Cada golfista que juegue en Royal Birkdale se habrá ganado el derecho a hacerlo», dijo el director de campeonatos de The R&A, Johnnie Cole-Hamilton, «y esperamos ver qué jugador emerge del campo en el Last-Chance Qualifier para sellar su lugar en el Campeonato».

Desde el punto de vista del espectáculo, un enfrentamiento de una ronda en el que el ganador se lo lleva todo el lunes antes del Open añade verdadero dramatismo.

Para los fanáticos que lleguen temprano a Royal Birkdale, este podría convertirse en un evento imperdible: una última lucha antes de que comience la gran semana. Y para el jugador que prevalece, no es sólo la entrada; es una historia.

Más que solo el clasificatorio

El clasificatorio no es la única característica nueva centrada en los fanáticos; los organizadores tienen amplió el programa previo al campeonato para incluir eventos adicionales y mejores comodidades para los espectadores.

«El Open es uno de los grandes eventos deportivos del mundo y es reconocido mundialmente por la atmósfera especial generada por las decenas de miles de fanáticos que asisten al Campeonato cada año», dijo el director ejecutivo de The R&A, Mark Darbon.

“Les hemos preguntado cómo podemos hacer que su experiencia de asistir al Open sea aún más placentera y han sido claros: quieren más golf en vivo, más oportunidades para involucrarse con las tradiciones del campeonato original de golf y más actividades en el lugar para ver, escuchar y jugar.

«Como resultado, hemos introducido nuevas características que creemos que elevarán el nivel del Open para los fanáticos, particularmente en los días previos al Campeonato, brindando una experiencia memorable de asistir a Royal Birkdale con amigos y familiares el próximo año».

Después del clasificatorio, el martes habrá un evento por equipos de formato corto, el Heroes Classic, con campeones anteriores e invitados especiales.

Más allá del golf en sí, el 12 de julio, los fanáticos en la zona de espectadores podrán ver eventos de clase mundial transmitidos en vivo en pantallas gigantes, incluido el final masculina de Wimbledon y la decisiva ronda final del Abierto de Escocia Génesis.

La atmósfera continúa creciendo a mitad de semana, culminando el 15 de julio con The Open Preview Show, que ofrece a los fanáticos perspectivas internas, entrevistas con jugadores y una mirada final hacia el futuro a medida que aumenta la anticipación hacia el primer golpe de salida el jueves (16 de julio) por la mañana.

Y la agenda deportiva mundial no se detiene ahí. Con el Copa Mundial de Fútbol masculina semifinales y final programadas para la misma semana, la experiencia The Open se perfila como algo más que un importante campeonato de golf; Es un festival de deporte internacional.

Más allá de 2026: el R&A está remodelando las oportunidades para jugadores y aficionados

La introducción del Clasificatorio de última oportunidad para el Campeonato Abierto de 2026 no ocurre de forma aislada; Es parte de un cambio estratégico más amplio por parte de The R&A para ampliar el acceso competitivo y de espectadores al major más antiguo del deporte. Ese impulso ya es visible en la preparación para el Campeonato Abierto de 2027 en San Andrésdonde se espera que la demanda de los fanáticos supere todo lo visto en los últimos años.

Para satisfacer esa demanda, el R&A ha lanzó un Pase de Acceso Prioritariodando a los fans acceso temprano a Paquetes con entradas incluidas y opciones de hospitalidad. para el 155º Open en el Old Course. Para muchos, este puede convertirse en el único camino realista, dadas las limitaciones de alojamiento en los alrededores de St Andrews y el atractivo histórico asociado al lugar más sagrado del golf. Si bien no garantiza entradas estándar, ofrece una forma estructurada para que los seguidores aseguren su lugar. Los paquetes cuestan £99 (alrededor de $130 USD) y, según The Open Experiences, incluyen: